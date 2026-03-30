Meenakshi Chaudhary: పెళ్లికూతురుగా సిద్ధం అయిపోయిన మీనాక్షి చౌదరి.. ఫోటోలు షేర్ చేసిన హీరోయిన్..!

Meenakshi Chaudhary: మీనాక్షి చౌదరి మరోసారి సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఆమె తాజాగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేసిన ఫోటోలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి. అభిమానులు ఈ ఫోటోలను చాలా ఇష్టపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా మీనాక్షి చౌదరి పెళ్లి గురించి ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ అయిపోయింది.
మీనాక్షి చౌదరి.. తెలుగు హీరో సుశాంత్ ని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోబోతోంది అని గత కొద్ది వారాలుగా వార్తలు వస్తూనే ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా మీనాక్షి చౌదరి పెళ్లికి సిద్ధమైన ఫోటోలు షేర్ చేసి అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది.
మీనాక్షి చౌదరి ఇంస్టాగ్రామ్ లో దాదాపు 20 ఫోటోలు షేర్ చేసింది. అంతేకాకుండా తన పోస్ట్కు “Random but all of them so in the moment” అని క్యాప్షన్ ఇచ్చింది. 20 ఫోటోలతో పాటు ఈ హీరోయిన్ ఈ పోస్టులో..ఒక చిన్న వీడియోను కూడా షేర్ చేసింది. ప్రతి ఫోటో వేర్వేరు సందర్భాలను చూపిస్తోంది. కొన్ని ట్రావెల్ సమయంలో తీసినవి, మరికొన్ని షూట్లకు సంబంధించినవి. ప్రతి ఫోటోలో మీనాక్షి ఎంతో గ్రేస్గా, కాన్ఫిడెంట్గా కనిపిస్తోంది. అందుకే అభిమానులు ఆమెపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
ఈ పోస్ట్లో ఉన్న ఒక వీడియో మాత్రం అందరి దృష్టిని ఎక్కువగా ఆకర్షించింది. ఆ వీడియోలో మీనాక్షి పెళ్లికూతురు లాగా రెడీ అయ్యి.. కనిపిస్తోంది. సంప్రదాయ దుస్తులు, భారీ నగలు ధరించి చాలా అందంగా ఉంది. ఆమె సిగ్గుగా నవ్వుతూ కనిపించడం వల్ల చాలామంది ఇది నిజమైన పెళ్లి వీడియో అనుకున్నారు.
దీంతో కామెంట్స్లో “మీ పెళ్లి జరుగుతోందా?” అని చాలామంది అడిగారు. కానీ ఇందులో ఎలాంటి నిజం లేదు. ఇది కేవలం ఒక ఫోటోషూట్ మాత్రమే. ఆమె నిజ జీవితానికి దీని సంబంధం లేదు. ఇది ఒక సినిమా షూటింగ్లో తీసుకున్న వీడియో.
ఇటీవల మీనాక్షి తన పెళ్లి గురించి వస్తున్న వార్తలపై కూడా స్పందించింది. తాను ఇప్పుడే పెళ్లి చేసుకునే ఆలోచనలో లేనని స్పష్టంగా చెప్పింది. ఇలాంటి రూమర్స్ వల్ల తాను విసిగిపోయానని కూడా తెలిపింది. ప్రస్తుతం తన దృష్టి మొత్తం కెరీర్పైనే ఉందని చెప్పింది.
మీనాక్షి నటనపై చాలా ఆసక్తి ఉందని, మంచి కథలు వస్తే ఎలాంటి పాత్రలైనా చేయడానికి సిద్ధమని చెప్పింది. ఒకే రకమైన పాత్రలకు పరిమితం కావాలని తాను అనుకోవడం లేదని తెలిపింది.