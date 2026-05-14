/Meenakshi Chaudhary: హాట్‌ ఫోజులతో హీటెక్కిస్తున్న గోల్డెన్ బ్యూటీ..వరుస హిట్లతో దూసుకుపోతున్న మీనాక్షి!

టాలీవుడ్ 'మోస్ట్ వాంటెడ్' బ్యూటీ మీనాక్షి చౌదరి ఇప్పుడు వరుస సినిమాలతో బిజీబిజీ గడుపుతోంది. వరుస హిట్లతో జోరు మీదున్న ఈ భామ, తన గ్లామరస్ లుక్తో అభిమానుల మనసు గెలుచుకుంటోంది. తాజాగా కొన్ని గ్లామరస్ ఫొటోలను ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేసి ఫ్యాన్స్ను ఆకట్టుకుంటోంది.
ప్రస్తుతం టాలీవుడ్లో గోల్డెన్ లెగ్గా పేరు తెచ్చుకున్న మీనాక్షి చౌదరి.. మరోసారి తన అందాలకు పని చెప్పింది. ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా కొన్ని సరికొత్త ఫోటోలను పంచుకుంది.
"నా మనసు నిండా సూర్యకాంతి" అనే క్యాప్షన్తో ఆమె పోస్ట్ చేసిన ఈ పిక్స్లో పసుపు రంగు టాప్, లైట్ బ్లూ డెనిమ్ జీన్స్లో అత్యంత ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తోంది.
'ఇచ్చట వాహనములు నిలుపరాదు' చిత్రంతో టాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టింది. 'హిట్ 2'తో తొలి విజయాన్ని అందుకున్న ఈమె, మహేష్ బాబు 'గుంటూరు కారం'తో యూత్లో విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకుంది.
'లక్కీ భాస్కర్', 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' వంటి చిత్రాల విజయంతో ఈమె క్రేజీ హీరోయిన్గా మారిపోయింది. ఈ సంక్రాంతికి 'అనగనగా ఒక రాజు'తో మరో విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకుంది.
ప్రస్తుతం మీనాక్షి చేతినిండా ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉంది. అక్కినేని నాగచైతన్య సరసన 'వృషకర్మ' అనే భారీ చిత్రంలో నటిస్తోంది. ఈ సినిమాతో ఆమె స్థాయి మరింత పెరుగుతుందని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
మీనాక్షి లేటెస్ట్ గ్లామరస్ పిక్స్పై నెటిజన్లు రకరకాలుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. "ఎల్లో కలర్ డ్రెస్లో మీనాక్షి దేవతలా ఉందంటూ" కొనియాడుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫోటోలు వైరల్ అవుతూ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి.