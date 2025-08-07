Meenakshi Chaudhary: స్టార్ హీరో సినిమా వల్ల ఎన్నో అవమానాలు ఎదుర్కొన్నాను.. డిప్రెషన్ కి వెళ్ళా.. : మీనాక్షి చౌదరి

Meenakshi choudhary interview
లక్కీ భాస్కర్, సంక్రాంతికి వస్తున్నాం లాంటి సినిమాలతో బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్న హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి. ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలతో తెలుగులోపాటు తమిళంలో కూడా దూసుకుపోతోంది. అయితే ఈ హీరోయిన్ తాజాగా విజయ్ సినిమా గురించి చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు అందరిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నాయి..
ఇచ్చుట వాహనములు నిలపరాదు, ఖిలాడి.. సినిమాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి. అయితే మొదట సినిమాలు ఏవి కూడా ఈమెకు పెద్ద విజయాలు సాధించి పెట్టలేదు.
ఇక ఆ తరువాత తన అదృష్టాన్ని తమిళ సినిమాల ద్వారా పరీక్షించుకుంది. ఇక అక్కడ ఏకంగా విజయ్తో గోట్ లాంటి సినిమా ఆఫర్ సొంతం చేస్తుంది.
అయితే ఈ సినిమా పెద్దగా విజయం సాధించలేదు. అంతేకాకుండా ఈ సినిమాలో మీనాక్షి చౌదరి క్యారెక్టర్ పై విమర్శలు కూడా వచ్చాయి. ఇదే విషయాన్ని ఈ మధ్య ఒక ఇంటర్వ్యూలో తెలియజేసింది ఈ హీరోయిన్.
విజయ్ సినిమా గోట్ చేసి తనచి తప్పు చేశాను అని.. ఆ సినిమా వల్ల చాలా విమర్శలు రావడం వల్ల ఏకంగా డిప్రెషన్ కి వెళ్లాను అని.. అయితే ఆ తర్వాత లక్కీ భాస్కర్ సినిమా మంచి విజయం సాధించడంతో ఆ డిప్రెషన్ నుంచి బయటపడ్డాను అని చెప్పుకొచ్చింది.
అంతేకాదు లక్కీ భాస్కర్ సినిమా చేసిన తర్వాత తనకు మంచి సినిమాల పైన ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టాలి అన్న విషయం కూడా అర్థమైంది తెలిపింది.