English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Meenakshi Chaudhary Photos: ఈసారి సంక్రాంతి మ్యాజిక్ కలిసొస్తుందా? మీనాక్షి చౌదరి గ్లామర్‌తో మరో హిట్ కొట్టేస్తుందా?

Meenakshi Chaudhary Photos: ఈసారి సంక్రాంతి మ్యాజిక్ కలిసొస్తుందా? మీనాక్షి చౌదరి గ్లామర్‌తో మరో హిట్ కొట్టేస్తుందా?

Meenakshi Chaudhary Anaganaga Oka Raju: గతేడాది 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' సినిమాతో సూపర్ హిట్ అందుకున్న హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి.. ఈసారి 'అనగనగా ఒక రాజు' సినిమాతో అలరించేందుకు సిద్ధమైంది. ఇప్పుడు కూడా ఆమె సంక్రాంతి సెంటిమెంట్ నెరవేరుతుందో లేదో చూడాలి. ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా మీనాక్షి రంగురంగుల చీరలో అల్లాడిస్తుంది. ఆ ఫొటోలు ఇప్పుడు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.
1 /8

గతేడాది 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' సినిమాతో సూపర్ హిట్ అందుకున్న హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి.. ఈసారి 'అనగనగా ఒక రాజు' సినిమాతో అలరించేందుకు సిద్ధమైంది. ఇప్పుడు కూడా ఆమె సంక్రాంతి సెంటిమెంట్ నెరవేరుతుందో లేదో చూడాలి. ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా మీనాక్షి రంగురంగుల చీరలో అల్లాడిస్తుంది. ఆ ఫొటోలు ఇప్పుడు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.

2 /8

ఇంతకుముందు మిస్ ఇండియా టైటిల్ గెలుచుకున్న హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలతో బిజీగా గడుపుతోంది. 

3 /8

మిస్ ఇండియా టైటిల్ గెలుచుకున్న మీనాక్షి చౌదరి.. హర్యానా రాష్ట్రానికి చెందినది. మోడలింగ్ చేస్తూనే సినిమాల్లో అవకాశాలు దక్కించుకుంది. 

4 /8

సినిమాల్లోకి రాకముందు ఆమె దంత వైద్యురాలిగా ఉంది. అంతేకాదు మీనాక్షి చౌదరి బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి కూడా.

5 /8

మిస్ ఇండియా టైటిల్ గెలుచుకున్న తర్వాత సినిమాల్లో అవకాశం దక్కించుకుంది. 'ఇక్కడ వాహనాలు నిలుపరాదు' అనే సినిమాతో ఈమె టాలీవుడ్‌లోకి అడుగుపెట్టింది. 

6 /8

ఆ తర్వాత రవితేజ 'ఖిలాడి' సినిమాతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఆ తర్వాత వరుస చిత్రాలతో అలరించిందీ బ్యూటీ. 

7 /8

ఇటీవలే ఆమె నటించిన 'లక్కీ భాస్కర్', 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' సినిమాలు ఆమె కెరీర్‌లో మర్చిపోలేని జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోయాయి.

8 /8

ఈ సంక్రాంతికి హీరో నవీన్ పొలిశెట్టితో కలిసి మీనాక్షి చౌదరి 'అనగనగా ఒక రాజు' సినిమాతో సందడి చేసేందుకు రెడీ అయ్యింది.

Meenakshi Chaudhary Meenakshi Chaudhary photos Meenakshi Saree Pics meenakshi chaudhary hot Meenakshi Chaudhary Glamour Meenakshi Chaudhary Sankranti sentiment

Next Gallery

Real Estate vs Gold vs silver: ఈ కొత్త ఏడాది 2026లో భూమి కొనాలా? బంగారం లేదా వెండి కొనాలా? ఎందులో లాభాలు ఎక్కువ..?