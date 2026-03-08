English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Meenakshi Chaudhary: మీనాక్షి చౌదరి పెళ్లి.. కాబోయే వాడు ఎవరో బయటపెట్టిన హీరోయిన్..!

Meenakshi Chaudhary Marriage : తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో మీనాక్షి చౌదరికి ఉన్న పాపులారిటీ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ప్రస్తుతం వరసగా సినిమాలు చేస్తూ దూసుకుపోతోంది ఈ హీరోయిన్. ఈ క్రమంలో ఈమె పెళ్లి గురించి వస్తున్న వార్తలు అందరిని తెగ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ హీరోయిన్ ఆమె పెళ్లిపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
మీనాక్షి చౌదరి మొదటిగా 2019లో ఒక హిందీ సినిమాలో చిన్న పాత్రతో సినీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టింది. ఆ తర్వాత 2021లో టాలీవుడ్‌లో హీరోయిన్‌గా పరిచయం అయ్యింది. సుశాంత్ హీరోగా వచ్చిన “ఇచ్చట వాహనములు నిలుపరాదు” సినిమాలో నటించి ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది. మొదటి సినిమాతోనే ఆమె అందం, నటనతో మంచి గుర్తింపు పొందింది.

ఆ తర్వాత మాస్ మహారాజా రవితేజ నటించిన ఖిలాడీ సినిమాలో కనిపించింది. ఈ సినిమాలో గ్లామర్ పాత్రలో కనిపించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. తర్వాత కూడా ఆమెకు వరుస అవకాశాలు రావడం ప్రారంభమయ్యాయి. ముఖ్యంగా దుల్కర్ సల్మాన్ నటించిన లక్కీ భాస్కర్ సినిమా విజయంతో మీనాక్షి చౌదరి పేరు మరింతగా వినిపించింది. ఆ సినిమా తర్వాత ఆమెకు కొత్త సినిమాల ఆఫర్లు పెరిగాయి.

ఇప్పటివరకు మీనాక్షి దాదాపు పది సినిమాల్లో నటించింది. వాటిలో కొన్ని సినిమాలు మంచి విజయాన్ని అందుకున్నాయి. ఇటీవల వచ్చిన అనగనగ ఓ రాజు సినిమాతో కూడా ఆమె మరో విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకుంది. ప్రస్తుతం ఈ హీరోయిన్ కెరీర్‌లో మంచి అవకాశాలు వస్తున్నాయి.

ఇక పెళ్లి గురించి అడిగిన ప్రశ్నకు మీనాక్షి చెప్పిన సమాధానం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది. తనకు కాబోయే భర్త తప్పనిసరిగా సినిమా ఇండస్ట్రీకి చెందినవాడో, పెద్ద బిజినెస్ మాన్ అయి ఉండాల్సిన అవసరం లేదని ఆమె చెప్పింది. వ్యవసాయం చేసే వ్యక్తి అయితే తనకు ఇంకా ఇష్టమని తెలిపింది.

అంతేకాదు, తనను పెళ్లి చేసుకునే వ్యక్తి కనీసం 100 ఎకరాల భూమి ఉన్న రైతు అయితే బాగుంటుందని సరదాగా చెప్పింది. అలాగే వంట చేయడం తెలిసి ఉండాలి, ఇంటి పనులు చేయగలగాలి, బట్టలు ఉతకడం మరియు ఇస్త్రీ చేయడం కూడా రావాలి అని నవ్వుతూ చెప్పింది. ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్న వ్యక్తి దొరికితే పెళ్లి చేసుకోవడానికి తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని మీనాక్షి చౌదరి చెప్పింది. ఆమె చెప్పిన ఈ మాటలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చగా మారాయి. అభిమానులు కూడా ఆమె వ్యాఖ్యలపై సరదాగా స్పందిస్తున్నారు.

