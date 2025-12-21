English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Meera Raaj: సౌత్ ఇండస్ట్రీలో వరుస అవకాశాలతో దూసుకుపోతున్న ‘మీరా రాజ్’.. అందం, అభినయంతో ఆకట్టుకుంటున్న భామ..

Meera Raaj: సౌత్ ఇండస్ట్రీలో వరుస అవకాశాలతో దూసుకుపోతున్న ‘మీరా రాజ్’.. అందం, అభినయంతో ఆకట్టుకుంటున్న భామ..

Meera Raaj: సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రిలో ఎప్పటికపుడు కొత్త భామాలు ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. అందులో కొంత మంది మాత్రమే స్టార్ హీరోయిన్ రేంజ్ కు ఎదుగుతున్నారు. అలాంటి వాళ్లలో మీరా రాజ్ ఒకరని చెప్పాలి. తెలుగు సహా తమిళంలో వరుస అవకాశాలతో దూసుకుపోతుంది. అంతేకాదు ‘సన్ ఆఫ్’ సినిమాతో టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇవ్వబోతుంది.   
1 /5

చూడ‌చ‌క్క‌ని రూప లావణ్యం. గుండెలను ఉప్పొంగే  సోయగం. స్క్రీన్ పై చెలరేగిపోయే చలాకీతనంతో అందరి చూపు తనపై పడేలా చేస్తోంది మీరా రాజ్. ప్రెజెంట్  దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించుకుంది. ప్రస్తుతం టాలీవుడ్‌లో టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా మారింది. 

2 /5

గ్లామ‌ర్ తో పాటు యాక్టింగ్ ఫ‌ర్మార్మెన్స్‌తోనూ ఆడియన్స్ ను ఆకట్టుకునే సత్తా ఉన్న  మీరా రాజ్.. పాత్రలో లీనమయ్యే విధానం, భాషపై పట్టు కష్టపడే తత్త్వం ఈమెకు వరుస చాన్సులు వచ్చేలా చేస్తున్నాయి. అంతేకాదు  మీరాను మిగతా భామలో స్పెషల్ గా నిలబెడుతున్నాయి.  

3 /5

మీరా రాజ్ లేటెస్ట్‌ తెలుగు మూవీ 'స‌న్ ఆఫ్' (Son Of ) విడుదలకు ముందే  మంచి బజ్‌ను క్రియేట్ చేసింది. ఇప్ప‌టికే విడుద‌లైన ప్ర‌మోష‌న‌ల్ కంటెంట్‌కు మంచి రెస్పాన్ వ‌స్తోంది. ఈ చిత్రంలో మీరా చేసిన త‌న పాత్రకు.. ఆమె స్వయంగా తెలుగులో డబ్బింగ్ చెప్పందిందట.  నార్త్ భామ అయినా..తెలుగులో డైలాగులు అలవోకగా చెబుతుంది. 

4 /5

ఈ సినిమా త‌ర్వాత మీరా రాజ్ కెరీర్  జెడ్ స్పీడ్‌లా దూసుకుపోవడం పక్కా చెబుతున్నారు మేకర్స్.తాజాగా ఆమెకు దక్కిన అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్ట్ పాన్-ఇండియా చిత్రం కాంచ‌న 4 (Kanchana 4)తో ఈమె కథానాయికగా ఛాన్స్ కొట్టేసింది. ఈ మూవీలో పూజా హెగ్డే, రాఘ‌వ లారెన్స్, నోరా ఫతేహి (Pooja Hegde, Raghava Lawrence, Nora Fatehi) లాంటి స్టార్ నటీనటులతో కలిసి నటించడం మీరా రాజ్‌కు బిగ్ ఛాన్స్‌ అని చెప్పాలి.

5 /5

ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే.. ఇప్పటికే తెలుగ సినిమాల్లో తన పాత్రకు తానే డబ్బింగ్ చెప్పుకుంటున్న మీరా రాజ్.. తమిళంలో కూడా తన క్యారెక్టర్ కు  తానే డబ్బింగ్ చెప్పుకోవడం విశేషం. చిన్న ఛాన్స్ తో పెద్ద అవకాశాలను పట్టేస్తోంది. ఇప్పుడున్న ఈ స్పీడ్ చూస్తుంటే రాబోయే రోజుల్లో సౌత్ స్క్రీన్‌పై మీరా రాజ్ స్టార్ హీరోయిన్‌గా ఎద‌గ‌డం ఖాయంగా క‌నిపిస్తోంది. 

Meera Raaj Meera Raaj heroine Tollywood heroine Meera Raaj Meera Raaj X Meera Raaj Twitter Meera Raaj Instagram Meera Raaj Movies Tollywood

Next Gallery

Shani Dev: శని దేవుడికి అత్యంత ఇష్టమైన పుష్యమాసంలో ఇలా చేస్తే మీ కష్టాలన్ని పరార్..!