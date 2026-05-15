/Meera Vasudevan: మూడు పెళ్లిళ్లపై ఎట్టకేలకు నోరు విప్పిన స్టార్ హీరోయిన్..అవన్నీ స్టూపిడ్ మ్యారేజెస్ అంటూ వ్యాఖ్యలు!

Meera Vasudevan Marriage: మలయాళ నటి మీరా వాసుదేవన్ తన వ్యక్తిగత జీవితం, విఫలమైన వివాహ బంధాలపై చేసిన సంచలన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. మూడు పెళ్లిళ్లపై నటి మీరా వాసుదేవన్ ఎట్టకేలకు నోరు విప్పింది. వైవాహిక జీవితంలో ఎదురైన చేదు అనుభవాలను పంచుకుంటూ బాధను వ్యక్తం చేసింది.
ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన మీరా వాసుదేవన్.. తన జీవితంలో అత్యంత విలువైన 17 సంవత్సరాలను ముగ్గురితో పెళ్లి చేసుకొని వృథా చేసినట్లు చెప్పుకొచ్చింది.
"ఆ 17 ఏళ్లలో నేను తెలివిగా ఆలోచించి ఉంటే ఇప్పుడు మరో రకంగా ఉండేది. సినిమాల్లో లేదా ఫిట్నెస్ రంగంలో అద్భుతాలు చేస్తున్నాను. కానీ నాపై గౌరవం లేని వాళ్ల కోసం నా సమయం వృథా చేసుకున్నా" అని నటి మీరా వాసుదేవన్ చెప్పుకొచ్చారు.
తన సోదరితో పాటు పేరెంట్స్తో గడపాల్సిన విలువైన సమయాన్ని కూడా అనవసరమైన వ్యక్తులకు వెచ్చించి ఎంతో నష్టపోయానని ఆమె వాపోయారు.
మలయాళ నటి మీరా వాసుదేవన్ గతంలో మూడుసార్లు వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే ఆ ముగ్గురితో నటి మీరా విడాకులు తీసుకోవడం గమనార్హం.
విశాల్ అగర్వాల్ (2005 - 2010) తో మొదటి పెళ్లి కేవలం ఐదేళ్లకే ముగిసింది. ఆ తర్వాత 2012లో మలయాళ జాన్ కొక్కెన్ పెళ్లి చేసుకోని.. మరో నాలుగేళ్లు అనగా 2016లో విడాకులు ఇచ్చేసింది. వీరిద్దరికి ఓ కుమారుడు కూడా ఉన్నాడు.
చివరిగా మలయాళీ సినిమాటోగాఫ్రర్ విపిన్ పుతియాంకమ్ను 2024లో పెళ్లాడగా.. కేవలం ఏడాది తిరగకముందే 2025లో వీరిద్దరి బంధం ముగిసింది. టాలీవుడ్ మూవీ 'గోల్మాల్' (2003) సినిమాతో ఈమె తొలిసారి హీరోయిన్గా పరిచయమైంది. ఆ తర్వాత 'అంజలి ఐ లవ్ యూ' (2004)లోనూ హీరోయిన్గా నటించింది.