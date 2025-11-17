English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Meera Vasudevan: 43 ఏళ్ల వయస్సులో మూడో భర్తకూ విడాకులు ఇచ్చిన హీరోయిన్‌ మీరా..!

Meera Vasudevan Third Divorce: 43 ఏళ్ల వయస్సులో మూడో భర్తకు కూడా విడాకులు ఇచ్చి ఫ్యాన్స్‌కు బిగ్‌ షాకిచ్చారు మీరా వాసుదేవన్‌. ఈ మలయాళ హీరోయిన్ మీరా 2025 ఆగస్టు నుంచి సింగిల్ గా ఉంటున్న అంటూ ఆమె చేసిన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ పోస్ట్ ప్రస్తుతం నెట్టింటా వైరల్ అవుతూ ఉంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
 ప్రముఖ మళయాల హీరోయిన్ మీరా వాసుదేవన్ మూడవ భర్తకు కూడా విడాకులు ఇచ్చినట్లు సమాచారం. మీరా 2005లో విశాల్ అగర్వాల్ ను పెళ్లి చేసుకుని ఐదేళ్లకు డైవర్స్ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత 2012లో కూడా నటుడు జాన్ కుక్కేను వివాహం చేసుకోగా ఓ బాబు పుట్టాడు. ఆ తర్వాత 2016లో ఆయనకు విడాకులు ఇచ్చారు.  

 తాజాగా 2024 లో కెమెరామెన్ విపిన్ ను పెళ్లాడారు. కాక ఈమె తెలుగులో గోల్‌మాల్, అంజలి ఐ లవ్ యు చిత్రాల్లో కూడా నటించారు. అయితే 2025 ఆగస్టు నుంచి సింగిల్ గా ఉంటున్నానని ఇటీవల ఆమె చేసిన ఇంస్టాగ్రామ్ పోస్ట్ నెట్టింటా రచ్చగా మారింది.  

దీంతో మూడో భర్తకు కూడా విడాకులు ఇచ్చిందని వార్త వెలుగులోకి వచ్చింది. వీళ్లు కుడుంబవిళక్కు అనే సీరియల్ సెట్స్ లో కలుసుకొని ప్రేమించుకున్నారు. ఆ తర్వాత మీరా, విపిన్ పెళ్లి చేసుకున్నారు. అయితే విపిన్ ప్రస్తుతం కెమెరామెన్ గా పనిచేస్తున్నారు. మీరా నటిగా, కళాకారిణిగా 25 ఏళ్లు కూడా పూర్తి చేసుకుంది.  

ఈమె ప్రముఖ మలయాళం సూపర్‌ష్టార్‌ మోహన్‌లాల్ సినిమాలో తన్మత్రాలో కలిసి ఈమె నటించారు. ఆ తర్వాత చాలా సినిమాల్లో కూడా మంచి పాత్రలు పోషించింది. తాజాగా మరోసారి విడాకులు తీసుకొని మళ్ళీ సింగిల్ మామ్ గానే మిగిలిపోయారు మీరా.  

 ఇక మీరా వాసుదేవన్ ఒక మోడల్‌గా సినీ రంగా ప్రవేశం చేశారు. ఆ తర్వాత తెలుగు, తమిళ్, హిందీ, మలయాళం చిత్రాల్లో కూడా నటించి మెప్పించారు. 2003లో గోల్‌మాల్ సినిమాతో ఆమె సినీ రంగ ప్రవేశం చేశారు. ఆ తర్వాత పలు చిత్రాల్లో నటిస్తూ కొన్ని అవార్డులను కూడా తీసుకున్నారు.

