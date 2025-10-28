Second Marriage Actress: రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! లిస్టులో ఎవరు ఉన్నారంటే..?

Second Marriage Actress: సినీ ఇండస్ట్రీలో పెళ్లి చేసుకోవడం.. విడాకులు తీసుకోవడం చాలా కమన్గా మారింది. ఎందరో సెలబ్రిటీలు తమ భాగస్వామి తీరు నచ్చక.. ఇద్దరి మధ్య భేదాభిప్రాయాలతో విడిపోయారు. అయితే కొందరు మరో పెళ్లి చేసుకోకుండా ఒంటరి జీవితం గడుపుతుండగా.. మరికొందరు రెండో పెళ్లి చేసుకుని కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించారు. మొదటి భర్త నుంచి విడిపోయి.. రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..
హీరోయిన్ అదితి రావు ఇటీవల హీరో సిద్ధార్థ్ను రెండో పెళ్లి చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. అదితి రావు అంతకుముందు సత్యదీప్ మిశ్రాను మొదటి వివాహం చేసుకున్నారు. వీరిద్దరు కొన్నేళ్లలోనే విడాకులు తీసుకున్నారు.
అలనాటి నటి జయమాల టైగర్ ప్రభాకర్ను మొదట వివాహం చేసుకున్నారు. ఆయనతో విడిపోయి.. హెచ్.ఎం.రామచంద్రను రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారు.
నటి లక్ష్మి మొదట భాస్కర్తో వివాహం జరిగింది. ఆయనతో విడిపోయి తరువాత మోహన్ శర్మను పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఆ తరువాత శివశ్చంద్రన్తో మూడో వివాహం జరిగింది.
మలయాళ నటి కావ్య మాధవన్.. నిషాల్ చంద్రను మొదటి పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఆయనతో విడాకులు తీసుకున్న తరువాత.. 2016 లో నటుడు దిలీప్ను రెండో వివాహం చేసుకున్నారు.
నటి వనితా విజయకుమార్ 2007లో ఆకాష్తో మొదట వివాహం జరిగింది. ఆయన నుంచి విడిపోయిన తరువాత రాజన్ ఆనంద్ను రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారు. రాజన్తో కూడా విడాకులు తీసుకున్న తరువాత 2020లో పీటర్ పాల్ను మూడో వివాహం చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయనతో కూడా విడిపోయారు.
తమిళ డైరెక్టర్ ఎల్.విజయ్ను మొదట పెళ్లి చేసుకున్నారు స్టార్ హీరోయిన్ అమలాపాల్. ఆయన నుంచి విడాకులు తీసుకుని.. జగత్ దేశాయ్ను 2023లో రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరిద్దరు ఒక బిడ్డకు జన్మనిచ్చారు.
ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ రాధిక.. రిచర్డ్ హార్డీని మొదట పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఆ తరువాత ప్రతాప్ బోథన్తో రెండో పెళ్లి జరిగింది. 2001లో నటుడు శరత్కుమార్ను మూడో పెళ్లి చేసుకుని.. హ్యాపీ జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు.