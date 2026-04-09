Prabhas Movie Actress:తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో హీరోలు, హీరోయిన్ల కాంబినేషన్లు ఎలా మారుతాయో ముందుగానే చెప్పడం చాలా కష్టం. కథకు అనుగుణంగా నటీనటులు విభిన్నమైన పాత్రలు చేయాల్సి వస్తుంది. కొన్నిసార్లు ఒక హీరోయిన్ ఒక సినిమాలో హీరోకు జోడీగా కనిపిస్తే, మరో సినిమాలో అదే హీరోకు అక్కగా లేదా వదినగా కూడా నటిస్తుంది. అలాంటి అరుదైన ఉదాహరణల్లో ఒకటి సింధు తులాని కెరీర్.
ఎన్నో రోజులపాటు హీరోయిన్గా కొనసాగి..సింధు తులాని పేరు ఇప్పుడు కొత్త తరం ప్రేక్షకులకు పెద్దగా తెలియకపోయినా..ఒకప్పుడు ఆమెకు మంచి గుర్తింపు ఉండేది. ఆమె మొదటిగా తెలుగు ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించిన సినిమా ఐతే. ఈ సినిమాలో తన నటనతో మంచి ప్రశంసలు అందుకుంది. ఆ తర్వాత అతనొక్కడే, గౌతమ్ SSC వంటి సినిమాల్లో నటించి ప్రేక్షకుల్లో మంచి పేరు తెచ్చుకుంది.
ముఖ్యంగా కళ్యాణ్ రామ్ తో కలిసి నటించిన అతనొక్కడే కూడా ఆమెకు మంచి విజయం సాధించి పెట్టింది. అయితే హీరోయిన్గా ఆమె ప్రయాణం ఎక్కువ కాలం కొనసాగలేదు. కొన్ని సినిమాల తరువాత అవకాశాలు తగ్గిపోవడంతో, ఆమె క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా మారింది. ఈ దశలో కూడా ఆమె తన పాత్రలకు న్యాయం చేస్తూ మంచి నటిగా నిలిచింది.
సింధు తులాని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే..ఆమె ఒకే ఇండస్ట్రీలో ఇద్దరు స్టార్ హీరోలతో విభిన్న సంబంధాల్లో నటించడం. ప్రభాస్తో కలిసి పౌర్ణమి సినిమాలో ఆమె ముఖ్యమైన పాత్రలో కనిపించింది. ఇందులో ఆయనకు కాబోయే భార్యగా నటించింది. ఆ సినిమాలో కథలో కీలక మలుపు ఆమె పాత్ర చుట్టూ తిరుగుతుంది. కొద్ది సన్నివేశాల్లో మాత్రమే కనిపించినా..ఆమె పాత్ర ప్రేక్షకులపై ముద్ర వేసింది.
ఇక తర్వాత అల్లు అర్జున్ నటించిన సన్నాఫ్ సత్యమూర్తి సినిమాలో.. ఆమె వదిన పాత్రలో కనిపించింది. ఈ సినిమాలో ఆమె పాత్ర కుటుంబానికి అంకితభావంతో ఉండే మహిళగా చూపించారు. తక్కువ సీన్స్ ఉన్నప్పటికీ, తన పాత్రను బాగా పోషించింది.
తెలుగుతో పాటు సింధు తులాని హిందీ, తమిళ్, కన్నడ భాషల్లో కూడా నటించింది. ఆమె కెరీర్ ప్రారంభం హిందీ సినిమాతోనే జరిగింది. పెద్ద నటులతో కలిసి చిన్న పాత్రల్లో కనిపించినా, తన ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చుకుంది. ముఖ్యంగా మన్మధ సినిమాలో కూడా నటించి.. అప్పట్లో సూపర్ హిట్ అందుకుంది. ఇలా ఎన్నో పాత్రలు చేసి తనకంటూ గుర్తింపు తెచ్చుకుంది ఈ హీరోయిన్. ఇక ఈ మధ్యనే రామ్ హీరోగా వచ్చిన ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా సినిమాలో ఉపేంద్ర కి భార్యగా కనిపించింది.