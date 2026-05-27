Travis Head Wife: ట్రావిస్ హెడ్ భార్యపై దారుణంగా ట్రోల్స్..! ఆమె బ్యాక్‌గ్రౌండ్, ఆస్తి ఎంతో తెలుసా..?

Written ByAshok Krindinti Updated byAshok Krindinti
Published: May 27, 2026, 04:46 PM IST|Updated: May 27, 2026, 04:46 PM IST

Travis Head Jessica Davies Love Story: సన్‌రైజర్స్ ఓపెనర్ ట్రావిస్ హెడ్, విరాట్ కోహ్లీ వివాదం సోషల్ మీడియాను షేక్ చేసింది. కోహ్లీ అభిమానులు ట్రావిస్ హెడ్ భార్య జెస్సికా డేవిస్‌ను దారుణంగా ట్రోల్స్ చేశారు. హెడ్ భార్యను ఫ్యాన్స్ ఆన్‌లైన్‌లో వేధించడంపై విమర్శలు కూడా వచ్చాయి. ఈ విషయం పక్కనబెడితే.. ట్రావిస్ హెడ్-జెస్సికా డేవిస్ లవ్‌ స్టోరీ ఎలా మొదలైంది..? పెళ్లికి ముందు జెస్సికా ఏం చేస్తుండేవారు..? ఆమె ఆస్తులు వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..
 

జెస్సికా డేవిస్.. ఆమె ఒక మాజీ మోడల్, వ్యాపారవేత్త. జెస్సికా, ట్రావిస్ హెడ్‌ పరిచయం స్కూల్ డేస్‌లోనే మొదలైంది. ఆ స్నేహం చివరికి ప్రేమగా మారి.. పెళ్లి వరకు వెళ్లింది.   

క్రికెట్‌లో ట్రావిస్ హెడ్ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న సమయంలో జెస్సికా అండగా నిలిచింది. క్రికెట్ కెరీర్‌తోపాటే వారి బంధం కూడా బలపడింది. జెస్సికా, ట్రావిస్ పెళ్లికి ముందు దశాబ్దానికిపైగా కలిసి ట్రావెల్ చేశారు. ఈ జంట దాదాపు 15 సంవత్సరాలు ప్రేమించుకుని.. చివరకు ఏప్రిల్ 2023లో వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు.  

వీరి పెళ్లి అడిలైడ్‌లోని కారిక్ హిల్‌లో జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు, క్రికెట్ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. జెస్సికా వృత్తిపరంగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.  

వివాహనికి ముందు నుంచే ఆమె మొదట ఆస్ట్రేలియాలో మోడల్‌గా పనిచేసి.. పలు ప్రచార కార్యక్రమాలలో కనిపించారు. వ్యాపార, వ్యవస్థాపక రంగాలలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి.. ఆతిథ్య, రెస్టారెంట్ వ్యాపారాలను నిర్వహిస్తున్నారు.   

ట్రావిస్ హెడ్ క్రికెట్ ప్రయాణంతో కొనసాగిస్తునే తనకంటూ సొంతంగా వ్యాపార రంగంలో నిలదొక్కుకున్నారు. జెస్సికా డేవిస్ తన వ్యాపారాల ద్వారా ఆర్థికంగా బాగా సంపాదించినట్లు తెలుస్తోంది. ఆమె నికర ఆస్తి విలువ దాదాపు రూ.45 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా.  

అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో ట్రావిస్ ఎదుగుతున్న సమయంలోనే ఈ జంటకు మొదట మిలా పేజ్ అనే కుమార్తె జన్మించగా.. ఆ తర్వాత హారిసన్ అనే కుమారుడు పుట్టాడు. జెస్సికా వ్యాపార బాధ్యతలను చూసుకుంటునే.. భర్తతో క్రికెట్ షెడ్యూల్‌ను బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ కుటుంబ జీవితాన్ని సంతోషంగా గడుపుతున్నారు.  

2023లో భారత్‌పై ఆస్ట్రేలియా వన్డే ప్రపంచకప్ గెలిచిన తరువాత.. ఊహించని విధంగా జెస్సికాకు కొన్ని వర్గాల నుంచి ఆన్‌లైన్‌లో వేధింపులు వచ్చాయి. సోషల్ మీడియా వినియోగదారులలోని కొన్ని వర్గాల నుంచి అసహ్యకరమైన కామెంట్స్ వచ్చాయని.. తన కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులపై నెగిటివ్ కామెంట్స్ చేశారని జెస్సికా అప్పట్లో వెల్లడించారు.  

ఇటీవల ఆర్‌సీబీ Vs SRH మ్యాచ్ సందర్భంగా విరాట్ కోహ్లీ, ట్రావిస్ హెడ్‌ల మధ్య వివాదం ఆన్‌లైన్‌లో రచ్చగా మారింది. ఈ మ్యాచ్‌ తరువాత తాను మరోసారి ఆన్‌లైన్ వేధింపులకు గురయ్యానని జెస్సికా తెలిపారు. స్టేడియంలో జరిగే సంఘటనలతో తనకు సంబంధం లేకున్నా.. కొందరు క్రీడాభిమానులు తనతోపాటు తన స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులను కూడా టార్గెట్‌గా చేసుకుని వేధిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.  

బుధవారం ఎలిమినేటర్‌ పోరులో రాజస్థాన్ రాయల్స్‌తో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్‌ తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్‌కు ట్రావిస్ హెడ్ సిద్ధమవుతుండగా.. జెస్సికా మరోసారి స్టాండ్స్ నుంచి తన భర్తకు మద్దతు ఇవ్వనుంది.   

