English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

మెగా ఫ్యామిలీలో సంబరాలు.. సైలెంట్ గా ముఖ్యమైన ఫంక్షన్ జరుపుకొన్న మెగా డాటర్

Mega Family Function 
మెగా ఫ్యామిలీ అంటేనే ఎంతమంది ఉంటారు తెలుగుపేక్షకులకు ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ఈ ఫ్యామిలీ నుంచి ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన హీరోలు ఎంతోమంది.. మరోపక్క మెగా కూతుర్లు కూడా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఏదో ఒకరకంగా పాటిస్పేట్ చేస్తున్న వాళ్లే.. ముఖ్యంగా నిహారిక నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండగా సుష్మిత కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ గా పనిచేస్తుంది..
 
1 /5

మెగా ఫ్యామిలీలో.. మెగా డాటర్స్ అయినటువంటి సుష్మిత, శ్రీజ, నిహారిక.. ముగ్గురు కూడా తెలుగు ప్రేక్షకులకు సుపరిచితులే. ఏదో ఒక వార్త వల్ల తరచూ ప్రజల దృష్టిలో నిలుస్తూ ఉంటారు ఈ ముగ్గురు. 

2 /5

శ్రీజ తన ప్రేమ వ్యవహారం వల్ల మీడియా దృష్టిలో పడింది. మరోపక్క నిహారిక సినిమాల్లో హీరోయిన్గా పరిచయమైనప్పటికీ.. పెద్దగా సక్సెస్ కాలేక పోయింది. అందుకే ఆ తర్వాత.. నిర్మాతగా మారి కమిటీ కుర్రాళ్లు సినిమాతో మంచి విజయం సాధించింది. ఇక ప్రస్తుతం నిర్మాణ బాధ్యతల వైపు మగ్గుచూపుతోంది.              View this post on Instagram                       A post shared by Sushmita (@sushmitakonidela)

3 /5

ఇక చిరంజీవి మొదటి కూతురు సుష్మిత కూడా సినిమాల్లో యాక్టివ్ గా పాల్గొంటుంది.. ముఖ్యంగా తన తండ్రికి కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ గా పనిచేస్తుంది. ఈ మధ్య వచ్చిన చిరంజీవి సినిమాలు అన్నిటిలో కూడా.. సుస్మిత ని ఆయనకు కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ గా పనిచేసింది.

4 /5

ఈ క్రమంలో తాజాగా మెగా డాటర్ సుస్మిత ఇంట్లో.. ఘనంగా నవరాత్రి ఉత్సవాలు జరిగాయి. ఇక ఈ ఉత్సవాలకు మెగా ఫ్యామిలీతో పాటు.‌. అల్లు అరవింద్ కూడా అటెండ్ అయ్యారు. చిరంజీవి, సురేఖ, నిహారిక.. అల్లు అరవింద్ ఇలా మెగా ఫ్యామిలీ మొత్తం నవరాత్రి సంబరాలు జరుపుకున్నారు.

5 /5

ఫ్యామిలీని తప్ప సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇంకా ఎవరిని పిలవకుండా.. సైలెంట్ గా ఈ ఫంక్షన్ ని జరుపుకునేశారు. ఇక ఈ ఫంక్షన్ కి సంబంధించిన ఫోటోలు ప్రస్తుతం మెగా అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

Mega Daughter Mega Family Function mega daughter Niharika Mega Daughter Sushmitha Mega Family Celebration Chiranjeevi Daughter

Next Gallery

Gold Investment: మగజాతి మొత్తం మహిళల కాళ్లు మొక్కాల్సిందే.. మిమ్మల్ని కోటీశ్వరులుగా మార్చిన ప్లాన్ ఇదే..!!