Niharika: ఆ స్టార్ హీరో తో నిహారిక డేటింగ్.. అసలు ఇదేం విడ్డూరం..!

Mega Daughter Niharika 
మెగా డాటర్ నిహారిక.. సినిమా ఇండస్ట్రీలో తనదైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సంగతి తెలిసిందే. హీరోయిన్ గా తన అడుగులు మొదటిగా వేసిన ఈమె.. అందులో సక్సెస్ కాలేకపోయింది. దాంతో ఆ తర్వాత నిర్మాతగా మారి సక్సెస్ అందుకుంది.. ఈ క్రమంలో నిహారిక గురించి ఒక వార్త ప్రస్తుతం ట్రెండ్ అవుతుంది..
1 /5

నాగబాబు కూతురు నిహారిక గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేక పరిచయాలు అవసరం లేదు. ఒక మనసు సినిమాతో హీరోయిన్గా పరిచయమైన నిహారిక.. సినిమాలపరంగా పెద్దగా విజయం సాధించలేకపోయింది. 

2 /5

ఇక దాంతో ఈ మధ్యనే సొంత నిర్మాణ సంస్థ పెట్టుకొని కమిటీ కుర్రాళ్ళు చిత్రం తీసింది. ఈ సినిమాతో నిర్మాతగా మంచి సక్సెస్ అందుకుంది. 

3 /5

ప్రస్తుతం మరికొన్ని సినిమాలు కూడా నిర్మించే పనిలో పడింది ఈ మెగా నటి. ఈ నేపథ్యంలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో ప్రస్తుతం అందరిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది.   

4 /5

యూట్యూబ్లో  కొంతమంది నిహారిక సిద్దు జొన్నలగడ్డను ప్రేమిస్తోంది అంటూ.. ఒక ఈవెంట్ లో వీరిద్దరూ కలిసి కనిపించిన వీడియోని షేర్ చేస్తూ తెగ వైరల్ చేస్తున్నారు. 

5 /5

అయితే ఇవన్నీ అబద్ధాలే అని తెలుస్తోంది. దాంతో ఈ రూమర్స్ పై మెగా అభిమానులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అసలు ఇదేం విడ్డూరం.. పనీపాట లేకపోతే ఇంకేదైనా పని చేసుకోవచ్చు కానీ.. ఇలా ఒక ఈవెంట్ కి కలిపి వెళ్ళినంత మాత్రాన ఇలాంటి పోస్టులు పెట్టడం సరైనది కాదు అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

