English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Niharika Konidela: కొంచెం బాధగా ఉంది..ప్రేమను ఎందుకు అడుక్కోవాలి.. మెగా డాటర్ మనసులో మాట..

Mega Daughter : మెగా కుటుంబానికి చెందిన నిహారిక కొణిదెల సినీ ఇండస్ట్రీలో తనదైన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి సోదరుడు నాగబాబు కుమార్తెగా ఆమెకు ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది. మొదట బుల్లితెరలో హోస్ట్‌గా కెరీర్ ప్రారంభించిన నిహారిక, తరువాత సినిమాల్లో హీరోయిన్‌గా కూడా నటించారు. అయితే హీరోయిన్‌గా ఆమెకు పెద్దగా విజయాలు దక్కలేదు. దీంతో ఆమె నిర్మాణ రంగంలోకి అడుగుపెట్టి నిర్మాతగా కొత్త ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టారు.
1 /5

నిహారిక స్థాపించిన పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై ఇప్పటికే కొన్ని వెబ్ సిరీస్‌లు నిర్మించారు. వాటికి మంచి స్పందన వచ్చింది. ఇటీవల “కమిటీ కుర్రోళ్లు” అనే సినిమాను నిర్మించి మంచి విజయాన్ని అందుకున్నారు. ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ఆదరణ లభించింది. కలెక్షన్లతో పాటు అవార్డులు కూడా రావడంతో నిహారికలో మరింత ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది. ఇకపై వరుసగా మంచి సినిమాలు నిర్మించాలని ఆమె నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

2 /5

ఇప్పుడు ఆమె నిర్మాణంలో వస్తున్న కొత్త సినిమా “రాకాస”. ఈ చిత్రాన్ని పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ మరియు జీ స్టూడియోస్ కలిసి నిర్మిస్తున్నాయి. ఉమేశ్ కుమార్ బన్సాల్ మరియు నిహారిక కలిసి ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. సంగీత్ శోభన్, నయన్ సారిక ఈ సినిమాలో హీరో హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. వెన్నెల కిషోర్, బ్రహ్మాజీ, తనికెళ్ల భరణి, ఆశిష్ విద్యార్థి, గెటప్ శ్రీను వంటి పలువురు ప్రముఖులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. మానస శర్మ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఫాంటసీ, కామెడీ అంశాలతో రూపొందుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 3న విడుదల కానుంది.

3 /5

సినిమా విడుదల తేదీ దగ్గరపడటంతో చిత్ర బృందం ప్రమోషన్లను వేగవంతం చేసింది. ఇందులో భాగంగా ఇటీవల “పదే పదే ప్రాణం” అనే రెండో పాటను విడుదల చేశారు. ఈ పాటను గ్రామీణ వాతావరణంలో చిత్రీకరించారు. కిట్టు విస్సాప్రగడ సాహిత్యం అందించగా, సింధూజ శ్రీనివాసన్ ఈ పాటను ఆలపించారు.

4 /5

సెయింట్ పీటర్స్ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో జరిగిన ఈ పాట విడుదల కార్యక్రమంలో నిహారిక చేసిన వ్యాఖ్యలు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. ఆమె మాట్లాడుతూ, “ఈ ఈవెంట్ చాలా గ్రాండ్‌గా జరిగింది. ఇది కాలేజ్ ఫంక్షన్‌లా కాకుండా సినిమా ఈవెంట్‌లా అనిపిస్తోంది. నేను కూడా ఇలాంటి కాలేజీలో చదివి ఉంటే చాలా బాగుండేది. అదే నా జీవితంలో ఒక చిన్న లోటుగా అనిపిస్తుంది” అని అన్నారు.  

5 /5

ఇంకా ఆమె మాట్లాడుతూ, “హీరోయిన్ ప్రేమని అడుక్కుంటూనే ఉంటుంది. కానీ ప్రేమను ఎందుకు అడుక్కోవాలి. పదే పదే ప్రాణం పాట నాకు చాలా ఇష్టం. సాధారణంగా పాటల్లో హీరోయిన్ ప్రేమ అడుగుతూ ఉంటుంది. కానీ ప్రేమను అడగడం కాదు, అనుభూతి చెందాలి అనే భావాన్ని ఈ పాటలో చూపించాం” అని చెప్పారు. నిహారిక చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Next Gallery

