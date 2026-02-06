Niharika Konidela: డైవర్స్ గురించి షాకింగ్ విషయాలు బయటపెట్టిన నిహారిక.. దెబ్బ నొప్పి నాకే తెలుసు అంటూ వ్యాఖ్యలు..!

Niharika Konidela Divorce: మెగా కుటుంబానికి చెందిన నిహారిక కొనిదెల గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. నటిగా, నిర్మాతగా తనకంటూ ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నిహారిక 2019లో చైతన్య అనే యువకుడిని వివాహం చేసుకుంది. ఈ పెళ్లి చాలా ఘనంగా జరిగింది. కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు, సినీ ప్రముఖులు అందరూ హాజరయ్యారు. కానీ ఈ ఆనందం ఎక్కువ కాలం నిలవలేదు.
పెళ్లైన కొద్ది రోజులకే నిహారిక కొనిదెల, చైతన్య విడాకులు తీసుకున్నారు. అప్పట్లో ఇది పెద్ద సెన్సేషన్గా మారింది. చాలా ఘనంగా పెళ్లి చేసుకొని కొద్దిరోజులకే వీరిద్దరూ విడిపోయారు అంటూ అప్పట్లో కామెంట్లు కూడా వచ్చాయి.
విడాకుల తర్వాత నిహారిక చాలా మౌనంగా తన జీవితాన్ని కొనసాగించింది. అయితే ఇటీవల నిఖిల్తో చేసిన ఒక పాత పాడ్కాస్ట్లో.. ఆమె తన విడాకుల గురించి చాలా భావోద్వేగంగా మాట్లాడింది. ఈ ఇంటర్వ్యూలో నిహారిక తన మనసులోని బాధను బయటపెట్టింది.
నిహారిక మాట్లాడుతూ, “ఇది అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్. పెళ్లి అయిన తర్వాత విడాకులు తీసుకున్నాం. బయట వాళ్లకు ఇది చాలా ఈజీగా కనిపిస్తుంది. గ్రాండ్గా పెళ్లి చేసుకుని, అంతే గ్రాండ్గా డివోర్స్ తీసుకున్నారు అంటారు. కానీ నిజంగా ఆ నొప్పి ఎలా ఉంటుందో అనుభవించిన వాళ్లకే తెలుస్తుంది” అని చెప్పింది.
“నీకు దెబ్బ తగిలితే, నేను చూసి బాగవుతుంది అని చెప్పగలను. కానీ ఆ నొప్పి నీదే. వారం రోజుల్లో తగ్గిపోతుంది అని చెప్పడం చాలా సులువు. కానీ ఆ గాయం రక్తం కారితే..దాన్ని నొప్పి భరించాల్సింది నువ్వే. మళ్లీ ఏదైనా తగిలితే మళ్లీ నొప్పి వస్తుంది. ఆ బాధ పూర్తిగా నీదే” అంటూ చాలా ఎమోషనల్గా వివరించింది.
ఈ మాటలు వింటే విడాకుల తర్వాత ఆమె ఎంత మానసికంగా బాధపడిందో అర్థమవుతుంది. బయట కనిపించే మాటలు, ట్రోలింగ్, విమర్శలు ఎంత ఉన్నా… నిజమైన బాధ మాత్రం లోపలే దాచుకోవాల్సి వస్తుందని నిహారిక చెప్పకనే చెప్పింది.