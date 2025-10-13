English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Niharika: విశ్వక్ సేన్ తో మెగా డాటర్ రొమాన్స్..బయటపడ్డ వీడియో..!

Niharika: విశ్వక్ సేన్ తో మెగా డాటర్ రొమాన్స్..బయటపడ్డ వీడియో..!

Vishwak Sen 
మెగా డాటర్ నిహారిక తాజాగా విశ్వక్సేన్ తో రొమాన్స్ చేస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. అసలు ఈ వీడియో ఏమిటి.. ఇలా ఉంది ఏమిటి అని ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు అందరూ.. ఇంతకీ ఈ వీడియోలో ఏముంది అంటే..
1 /5

టాలీవుడ్లో మెగా కుటుంబం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అయితే మెగా డాటర్ గా నాగబాబు కూతురు ఇండస్ట్రీలో పలు సినిమాలలో హీరోయిన్గా నటించినా పెద్దగా సక్సెస్ కాలేదు. 

2 /5

అందుకే ఈమధ్య నిర్మాతగా మారి బాగానే సక్సెస్ అందుకుంది. అయినా కూడా ఒకవైపు సినిమాలు, మరొకవైపు నిర్మాతగా బాధ్యతలు చేపట్టింది. ఇలాంటి సమయంలోనే టాలీవుడ్ ప్రముఖ హీరో విశ్వక్ సేన్ తో నిహారిక రొమాన్స్ చేస్తూ ఉన్న వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారుతోంది.   

3 /5

ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది అభిమానులు నెటిజన్ సైతం ఇది ఎప్పుడు జరిగింది? అసలు నిహారికకు, విశ్వక్ సేన్ కు ముందే పరిచయం ఉందా అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.              View this post on Instagram                       A post shared by @most_popular_telugu

4 /5

అయితే ఈ వీడియో చూస్తూ ఉంటే మాత్రం ఈ వీడియో సినిమాలలోకి రాకముందు చేసిన వీడియో అన్నట్లుగా కనిపిస్తోంది. మొత్తానికి అటు అభిమానులకు పెద్ద షాక్ ఇస్తూ.. ఈ వీడియో ఇప్పుడు సంచలనంగా మారింది. మరి ఈ వీడియో పైన ఎవరు క్లారిటీ ఇస్తారో చూడాలి.

5 /5

ఇకపోతే నిహారిక విశ్వక్ సేన్ మధ్య బంధం విషయానికి వస్తే కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు నిహారిక విశ్వక్ సేన్ కి సీనియర్ అట. ఈ విషయాన్ని ఒక సినిమా ఈవెంట్ లో కూడా తెలియజేసింది. మొత్తానికి అయితే ఈ సీనియర్ జూనియర్లకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ గా మారుతోంది.

Niharika Konidela Vishwak Sen Niharika Konidela viral video mega daughter Niharika Niharika Vishwak Sen video Niharika romance video Niharika Konidela News Vishwak Sen latest video Tollywood viral video Niharika Konidela Instagram Mega family news

Next Gallery

Gold Rate Today: దీపావళి ముందు భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. దంతేరాస్ వరకు తులంపై 14వేలు తగ్గింపు.. అక్టోబర్ 13వ తేదీ సోమవారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?