  • Niharika Konidela: ఫైనల్ గా ఆ హీరోపై ప్రేమ బయటపెట్టిన నిహారిక.. ఏకంగా లవ్ యూ అంటూ పోస్ట్ వేసి మరి..!

Niharika Konidela Second Love : మెగా ఫ్యామిలీకి చెందిన నిహారిక కొణిదెల ఎప్పుడూ ఏదో ఒక కారణంతో సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతూ ఉంటుంది. తాజాగా ఆమె ఒక పోస్ట్‌తో మరోసారి హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఈ సారి కారణం ఆమె పెట్టిన లవ్ యూ .. అనే పోస్ట్. ఈ పోస్ట్ చూసి అభిమానులు..నెట్‌జన్లు ఊహాగానాలతో మునిగిపోయారు.
నిహారిక కెరీర్ మొదట్లో పలు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేస్తూ మంచి పేరు తెచ్చుకుంది. ఆ తర్వాత ఒక మనసు సినిమాతో హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చి, హ్యాపీ వెడ్డింగ్, సూర్యకాంతం, సైరా నరసింహారెడ్డి వంటి సినిమాల్లో నటించింది. సినిమాలతో పాటు టీవీ షోలు..వెబ్‌సిరీస్‌లలో కూడా మెరిసింది.  

2020 డిసెంబర్‌లో ఆమె సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి జొన్నలగడ్డ ప్రభాకర్ రావు కుమారుడు చైతన్య జొన్నలగడ్డను వివాహం చేసుకుంది. అయితే ఆ వివాహ జీవితం ఎక్కువ కాలం నిలవలేదు. ఇద్దరూ పరస్పర అంగీకారంతో విడిపోయారు. ఆ తర్వాత నిహారిక మళ్లీ కెరీర్‌ పై దృష్టి పెట్టి..పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్..అనే బ్యానర్‌తో నిర్మాతగా కొత్త ప్రయాణం ప్రారంభించింది. ప్రస్తుతం ఆమె రెండవ సినిమాపై ఫుల్ ఫోకస్ పెట్టి షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉంది.  

ఇదే సమయంలో..నిహారిక రెండో పెళ్లి గురించి ఇండస్ట్రీలో రకరకాల చర్చలు జరుగుతున్నాయి. కొంతకాలం క్రితం ఆమె తండ్రి నాగబాబు కూడా ఈ విషయంపై మాట్లాడారు. “నిహారిక మొదటి పెళ్లి మా కుటుంబానికి ఇష్టం లేని వివాహం కాదు. కానీ ఇద్దరి మధ్య సర్దుకుపోలేక విడిపోయారు. ఆమె ఇప్పుడిప్పుడే స్థిరపడుతోంది. భవిష్యత్తులో ఆమె మరో పెళ్లి చేసుకుంటుందనడం తప్పు కాదు” అని ఆయన అన్నారు.

ఈ నేపధ్యంలోనే సాయి ధరమ్ తేజ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా నిహారిక చేసిన పోస్ట్ వైరల్‌గా మారింది. ఆమె “హ్యాపీ బర్త్ డే బావ.. లవ్ యూ ❤️” అని రాసింది. ఈ పోస్ట్‌ చూస్తూ నెట్‌జన్లు మజాకా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. “బావను సెట్ చేసుకో బెస్ట్ చాయిస్!”, “ఇక మిగిలింది కార్యమే!” అంటూ ఫన్నీగా స్పందిస్తున్నారు.

సాయి ధరమ్ తేజ్ ఇప్పటివరకు పెళ్లి చేసుకోకపోవడం, నిహారిక విడాకులు తీసుకోవడం వల్ల ఈ పోస్ట్ చుట్టూ గాసిప్స్ పెరుగుతున్నాయి. అయితే ఇది కేవలం మామూలు విషెస్ మాత్రమే అని నిహారిక అభిమానులు చెబుతున్నారు. నిహారిక ప్రస్తుతం తన ప్రొడక్షన్ సంస్థతో కొత్త సినిమాను తెరకెక్కించడంపై ఫోకస్ పెట్టింది. అలాగే ఆమె సోషల్ మీడియాలో కూడా చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది. ఫ్యాన్స్‌తో తరచుగా చిట్‌చాట్ చేస్తూ..ఫోటోలు షేర్ చేస్తోంది.

