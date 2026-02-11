Niharika Konidela: పేరు మార్చుకున్న మెగా డాటర్..సీక్రెట్ ఇదేనా..!

Mega Daughter : మెగా కుటుంబానికి చెందిన నిహారిక కొణిదెల గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. హీరోయిన్గా సినిమాల్లో నటించిన ఆమె, ఇప్పుడు నిర్మాతగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. సినిమాలతో పాటు వెబ్ సిరీస్లను కూడా నిర్మిస్తూ కెరీర్లో ముందుకు సాగుతోంది.
ఇటీవల ఆమె ఒక డ్యాన్స్ రియాలిటీ షోలో జడ్జిగా కనిపిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సమయంలో నిహారిక తన గురించి ఒక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని వెల్లడించారు. అందరూ అనుకుంటున్నట్లుగా తన అసలు పేరు నిహారిక కాదని..వేరే పేరు పెట్టాలని ఇంట్లో ముందుగా అనుకున్నారని చెప్పారు.
షోలో హోస్ట్ సరదాగా ప్రశ్నించగా.. నిహారిక నవ్వుతూ సమాధానం ఇచ్చారు. “నేను పుట్టినప్పుడు నా పేరు వర్ష అని పెట్టాలని అనుకున్నారు. మా అన్న పేరు వరుణ్ కాబట్టి, అదే విధంగా వర్ష అని పేరు పెట్టాలనుకున్నారు. కానీ తర్వాత నాన్నగారు నిహారిక అనే పేరు బాగుంటుందని భావించి ఫిక్స్ చేశారు” అని ఆమె చెప్పారు. అయితే వర్ష అనే పేరు తనకు ఇప్పటికీ చాలా ఇష్టమని కూడా తెలిపారు.
ఈ మాటలు వినగానే అక్కడున్నవారు ఆశ్చర్యపోయారు. ఎందుకంటే ఇంతకాలం ఆమె అసలు పేరు గురించి ఎవరికీ తెలియదు. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఈ విషయం వైరల్ అయింది. అభిమానులు ఈ విషయంపై ఆసక్తిగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
నిహారిక కెరీర్ విషయానికి వస్తే, మొదట బుల్లితెరపై హోస్ట్గా కనిపించారు. తర్వాత హీరోయిన్గా సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టారు. కొన్ని సినిమాల్లో నటించినప్పటికీ పెద్దగా సక్సెస్ రాలేదు. అయితే నిర్మాతగా మాత్రం మంచి గుర్తింపు సంపాదించారు. ఆమె నిర్మించిన ప్రాజెక్టులకు మంచి స్పందన లభిస్తోంది.
వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న నిహారిక, ఇప్పుడు పూర్తిగా తన పని మీద దృష్టి పెట్టారు. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతుతో కొత్త కథలు సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు.