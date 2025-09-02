English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Niharika Konidela: ‘నీతో సినిమా తీస్తే టీ డబ్బులు రావు’.. స్టార్ హీరో గురించి మెగా డాటర్

Niharika Shocking Comments : మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి హీరోలే కాదు.. హీరోయిన్స్ కూడా ఉన్నారు. లావణ్య త్రిపాఠి స్టార్ హీరోయిన్గా ఉంది ఆ తర్వాత మెగా కోడలు అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక మెగా కూతురు నిహారిక మొదటిలో హీరోయిన్ గా సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టి ప్రస్తుతం నిర్మాతగా ప్రయాణం కొనసాగిస్తోంది..
1 /5

ఒక మనసు చిత్రంతో సినిమాలో హీరోయిన్ గా అడుగుపెట్టిన నిహారిక.. పెద్దగా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోలేకపోయింది. దాంతో కొద్ది సినిమాలు చేసిన తర్వాత.. నిర్మాతగా మారింది.   

2 /5

హీరోయిన్ గా ఫ్లాప్ అయిన నిహారిక నిర్మాతగా మాత్రం సక్సెస్ అయ్యింది. ముఖ్యంగా ఈ మెగా డాటర్ తీసిన కమిటీ కుర్రాళ్ళు చిత్రం మంచి విజయం సాధించింది. అయితే నిహారిక ఈమధ్య స్టార్ నటుడు గురించి చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి.  

3 /5

ఎన్నో టీవీ షోల ద్వారా తెగ పాపులర్ అయినా నటుడు సుధీర్.. ఆ తర్వాత కొన్ని సినిమాల్లో హీరోగా కూడా చేశారు.  ఇక ఈ మధ్య సరిగమప లిటిల్స్ ఛాంప్స్ కు యాంకర్ గా వహించగా ఈ షో కి నిహారిక కొణిదెల.. హాజరైన సందర్భంగా సుడిగాలి సుధీర్ ఆమెను సినిమా ఆఫర్ అడిగారు. మీరు కమిటీ కుర్రాళ్లు అనే సూపర్ హిట్ చిత్రం తీశారు.. నాతో కూడా అలా..ఏదైనా కమిటీ అనే సినిమాను తీయొచ్చు కదా అని సుడిగాలి సుధీర్ అడిగారు.

4 /5

దానికి వెంటనే నిహారిక ఆన్సర్ ఇస్తూ.. నీతో కమిటీలు లాంటి సినిమాలు తీస్తే నాకు టీ డబ్బులు కూడా రావని అనేసింది. అయితే ఏదైనా ఫ్యామిలీ డ్రామాను తీయొచ్చు కదా అని అడిగాడు. 

5 /5

ఇక దానికి నిహారిక సమాధానం ఇస్తూ..ఇదంతా కాదు నీతో ఒక సీన్ తీస్తాను.. నువ్వు అలా నడుచుకుంటూ వస్తుంటే మొదట నీ కాళ్లు చూపిస్తాం, ఆ తర్వాత మోకాళ్లు.. అలా చూపిస్తూ వెళ్లి.. తల చూపించే లోపు తల తెగిపోద్ది  అంటూ జోక్ వేసింది. ప్రస్తుతం ఎందుకు సంబంధించిన ప్రోమో మొత్తం కూడా వైరల్ అవుతుంది.

