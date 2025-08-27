Niharika Konidela: తన కొత్త ఇంట్లో వినాయక చవితి పూజ చేసుకున్న మెగా డాటర్ నిహారిక కొణిదెల

Niharika Vinayaka Chavithi Celebrations: వినాయక చవితి సెలబ్రేషన్స్ దేశమంతటా ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఊరుల్లో, వాడల్లో చిన్నా,పెద్ద అందరూ కలిసి ఆ గణనాథుడి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించి పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. మెగా వారి అమ్మాయి నిహారిక కొణిదెల కూడా.. ఈసారి తన సొంతింట్లో వినాయక చవితి పండుగను జరుపుకుంది.
మెగా డాటర్ నిహారిక కొణిదెల ప్రతి సంవత్సరం తన కుటుంబంతో కలిసి వినాయక చవితిని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుంది. అయితే.. ఈ ఇయర్ తనకు చాలా స్పెషల్ అని చెప్పాలి.
ఎందుకంటే.. నిహారిక తనకంటూ కొనుక్కున్న తన కొత్త ఇంట్లో మొదటిసారిగా వినాయక చవితిని జరుపుకుంది. తన పూజకి సంబంధించిన కొన్ని బ్యూటిఫుల్ ఫొటోస్ ని అభిమానులతో షేర్ చేస్తూ.. వినాయక చవితి విషెస్ ని తెలియజేసింది నిహారిక.
ఆ ఫొటోస్ లో ఆమె మట్టి వినాయకుడు చాలా చూడముచ్చటగా ఉన్నారు. అలాగే నిహారిక కూడా సింపుల్ ట్రెడిషనల్ లుక్ లో ఫిదా చేస్తోంది. నిహారిక షేర్ చేసిన ఆ ఫొటోస్.. ఇప్పుడు నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఇక నిహారిక సినిమాల విషయానికొస్తే.. ప్రస్తుతం మంచు మనోజ్ తో కలిసి వాట్ ద ఫిష్ మూవీలో నటిస్తోంది. అలాగే పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ పేరిట ఓ నిర్మాణ సంస్థను కూడా నిహారిక ప్రారంభించింది.
ఇప్పటికే ఈ బ్యానర్ పై ఓటీటీలో ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ, హలో వరల్డ్ వెబ్ సిరీస్ లు తెరకెక్కాయి. నిహారిక నిర్మాతగా కమిటీ కుర్రోళ్లు అనే తొలి సినిమా రిలీజ్ చేయగా.. అది బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టింది. ప్రస్తుతం మరో సినిమా కూడా తన బ్యానర్ లో రూపుదిద్దుకుంటోంది.