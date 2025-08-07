English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Niharika: పీరియడ్స్ సీక్రెట్స్ ని పూర్తిగా లీక్ చేసిన నిహారిక

Niharika Konidela
నిహారిక ప్రస్తుతం సినిమాలలో కనిపించడం మానేసి సినిమాలను నిర్మించడం మొదలుపెట్టింది. ఇక ఈ మధ్యనే ఈ నటి తీసిన కమిటీ కుర్రాళ్ళు మంచి సక్సెస్ సాధించింది. ఇక ఈ జోష్ పైన ఉన్న నిహారిక తాజాగా తన ఇంస్టాగ్రామ్ లో చేసిన ఒక పోస్ట్ మాత్రం అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది..
 
సినిమాల్లోనే కాకుండా ఇంస్టాగ్రామ్ లో కూడా తరచూ యమ యాక్టివ్గా ఉంటుంది మెగా డాటర్ నిహారిక. ఈ మధ్య నిర్మాతగా మారి కొన్ని సినిమాలను నిర్మిస్తోంది. 

ముఖ్యంగా నిహారిక నిర్మాణంలో వచ్చిన కమిటీ కుర్రాళ్ళు చిత్రం మంచి విజయం సాధించింది. ఇక నిహారిక నిర్మాతగా వహిస్తున్న..మరో రెండు సినిమాలు కూడా నిర్మాణ దశలో ఉన్నాయి.

ఇదిలా ఉంటే తాజాగా.. సోషల్ మీడియాలో మహిళలకు సంబంధించిన పీరియడ్స్ విషయం గురించి  షేర్ చేసింది. మహిళలు పీరియడ్స్ సమయంలో.. తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను తన ఇంస్తాగ్రం పోస్ట్ ద్వారా తెలియజేసింది. 

'డియర్ లేడీస్.. మన శరీరం చాలా అందమైనది. మన బాడీస్‌కు మనం..ఏం చేస్తున్నామో.. తెలుసు. వాటి ఒకే ఒక్క జాబ్ మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం, హీల్ చేయడం. మనం నెల మొత్తంలో ఒకేలా కనిపించలేం. హైయెస్ట్ హైస్, అలానే లోయెస్ట్ లోస్ ఫేస్ చేయడం సహజం. మీ బాడీ ఏం కోరుకుంటుందో అది ఇవ్వదు,”అంటూ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీ పెట్టింది. 

ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన  పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.

