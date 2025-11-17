Sai Durgha Tej: త్వరలో పెళ్లి పీటలు ఎక్కనున్న మెగా హీరో సాయి దుర్గ తేజ్.. అమ్మాయి ఎవరంటే..?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sai Durgha Tej Wedding News:  హీరో సాయి దుర్గ తేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మెగా మేనళ్లుడిగా ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ హీరో.. తక్కువ కాలంలోనే మంచి గుర్తింపును సంపాదించుకున్నాడు. విరూపక్ష సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టాడు. తాజాగా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సాయి దుర్గ తేజ్.. త్వరలో తాను వివాహం చేసుకోబోతున్నట్లు అనౌన్స్ చేశాడు. దీంతో త్వరలోనే మెగా ఇంట్లో పెళ్లి బాజాలు మోగనున్నాయి. 
 
1 /5

తనకు మంచి సినిమాలు, జీవితం ఇచ్చిన శ్రీవారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపేందుకు తిరుమలకు వచ్చినట్లు సాయి దుర్గ తేజ్ తెలిపారు. త్వరలో కొత్త సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నామని.. దీంతో స్వామివారి ఆశీస్సులు తీసుకొని ముందుకు సాగాలని అనుకున్నట్లు చెప్పారు.

2 /5

ఇక 2026లో తాను నటించిన సంబరాల ఏటిగట్టు సినిమా విడుదల అవుతుందన్నారు సాయి దుర్గ తేజ్. ఆ సినిమాని అందరూ ఆదరిస్తారని.. ప్రతి ఒక్కరూ థియేటర్‌కి వెళ్లి సినిమా చూస్తారని ఆశిస్తున్నట్లు ఆయన కోరారు. 

3 /5

వచ్చే సంవత్సరంలోనే తన పెళ్లి ఉంటుందని సాయి దుర్గ తేజ్ చెప్పడంతో.. అభిమానులు, నెటిజన్స్ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. అయితే అమ్మాయి ఎవరనే దానిపై మాత్రం తేజ్ క్లారిటీ ఇవ్వలేదు.  

4 /5

సాయి దుర్గ తేజ నటిస్తున్న సంబరాల ఏటిగట్టు సినిమాలో హీరోయిన్‌గా ఐశ్వర్య లక్ష్మి నటిస్తోంది. రోహిత్ కేపీ దర్శకత్వంలో కె.నిరంజన్ రెడ్డి, చైతన్య రెడ్డి నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా.. భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతుంది. 

5 /5

నిజానికి ఈ సినిమా దసరాకు రిలీజ్ కావాల్సి ఉండగా.. తరచూ పలు కారణాల వల్ల పోస్ట్‌పోన్ అవుతూ వచ్చింది. ఇక వచ్చే సంవత్సరం తెలుగు, తమిళ, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో విడుదల కానుంది.  

