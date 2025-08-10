English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mega Hero's: ఫిట్‌నెస్ ఫీవర్.. జిమ్ లో పవర్ ఫుల్ లుక్స్ లో మెగా కజిన్స్.. నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతున్న ఫోటో

Mega Cousins: మెగా ఫ్యామిలీ హీరోలు అందరూ తమ తమ సినిమాలతో ప్రస్తుతం బిజీగా ఉన్నారు. అయితే ఈ హీరోల మధ్య బంధం ఎప్పుడూ ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు మెగా కజిన్స్ అంతా కలిసి ఉన్న ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటూ ఉంటారు. తాజాగా రామ్ చరణ్, వరుణ్ తేజ్, సాయి దుర్గ తేజ్ జిమ్‌లో తీసుకున్న ఫోటోని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ఈ పవర్‌ఫుల్ సెల్ఫీ నెట్టింట్లో వెంటనే వైరల్ అయ్యింది.
 
మెగా బ్ర‌ద‌ర్స్ అంతా ఒకే చోట క‌లిశారు. గ్లోబ‌ల్ స్టార్ రామ్ చ‌ర‌ణ్ తేజ్, వ‌రుణ్ తేజ్, సాయి ధ‌ర‌మ్ తేజ్ అంతా క‌లిసి జిమ్‌లో కలుసుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోని వరుణ్ తేజ్, సాయి దుర్గ తేజ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేయగా.. ఇప్పుడు సోష‌ల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది.  

ఈ ఫోటోలో ముగ్గురు హీరోలు ఫిట్‌నెస్‌కు ప్రాధాన్యమిస్తూ పవర్ ఫుల్ లుక్‌తో కనిపించారు. ఇందులో రామ్ చరణ్ ను మాత్రం గుర్తుపట్టడం కష్టంగా ఉంది. ఈ ఫోటోలో చరణ్ పెరిగిన గడ్డంతో, బైసెప్స్‌తో అదిరిపోయే లుక్‌లో కనిపించారు. వరుణ్ తేజ్, సాయి దుర్గ తేజ్ కూడా ఫిట్‌నెస్‌లో చరణ్ కి ఏ మాత్రం తగ్గకుండా ఉన్నారు.    

రామ్ చరణ్ ఈ మేకోవర్ కూడా పెద్ది సినిమా కోసమే. ఈ మూవీలో జాన్వీ క‌పూర్ క‌థానాయిక‌గా న‌టిస్తుండ‌గా..  ఏఆర్ రెహ‌మాన్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది మార్చి 27న విడుదల కానుంది. ఇటీవల విడుదలైన టీజర్‌కు మంచి స్పందన వచ్చింది. 

వరుణ్ తేజ్ కొరియన్ కనకరాజు సినిమా షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉండగా..  సాయి దుర్గ తేజ్ సంబరాల ఏటి గట్టు చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ.. ఈ ముగ్గురూ ఫిట్‌నెస్‌కు ఎప్పుడూ ప్రాధాన్యం ఇస్తారు.  

