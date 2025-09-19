Job fair In Hyderabad: నిరుద్యుగులకు భారీ శుభవార్త. ఈ 22వ తేదీ హైదరాబాద్లోని శాలిబండాలో బిగ్ జాబ్ ఫెయిర్ నిర్వహిస్తున్నారు. లియోనైన్ కన్సల్టింగ్ సర్వీసెస్, గెలక్సీ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కలిసి సోమవారం జాబ్ ఫెయిర్ నిర్వహిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్లో మెగా జాబ్ ఫెయిర్ నిర్వహిస్తున్నారు. నిరుద్యోగులకు ఇది బంపర్ ఛాన్స్. సోమవారం 22వ తేదీ శాలిబండాలో జాబ్ ఫెయిర్ నిర్వహిస్తున్నారు. లియోనైన్ కన్సల్టింగ్ సర్వీసెస్, గెలక్సీ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కలిసి ఈ ఫెయిర్ నిర్వహిస్తున్నారు.
ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు హైదరాబాద్లోని శాలిబండా ఎక్స్ రోడ్స్లో ఈ జాబ్ ఫెయిర్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఫెయిర్లో నిరుద్యోగులు జాబ్ పొందవచ్చు.
సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీరింగ్, బీపీఓ/ఐటీఈఎస్, ఇన్ఫర్మెషన్ టెక్నాలజీ, ఇన్సూరెన్స్, రీటైల్, ఫైనాన్స్, ఎఫ్ఎంసీజీ, ఇంజినీరింగ్ సర్వీసెస్, సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్, టీచింగ్, పారామెడికల్ సైన్స్, గిగ్ ఎకానమీ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ జరగనున్నాయి.
ఈ జాబ్ ఓపెనింగ్ ఇంటర్వ్యూకు పదో తరగతి, ఇంటర్, డిగ్రీ, పీజీ చేసినవారు అర్హులు. అభ్యర్థులు తమతోపాటు ఓ 15 అప్డేట్ రెజ్యూమ్ కాపీ ఫార్మల్ డ్రెస్సింగ్లో రావాలని సూచించారు. సెల్ప్ ఇంట్రడక్షన్, ఎడ్యుకేషనల్ సర్టిఫికేట్, ఐడీ ప్రూఫ్స్, ఫోటోగ్రాఫ్ కూడా తీసుకురావాలి.
ఉద్యోగ అవకాశాలు.. ఐటీ సాఫ్ట్వేర్, బీపీఓ, కస్టమర్ సపోర్ట్ (వాయిస్, నాన్ వాయిస్), టెక్నికల్ సపోర్ట్, బ్యాక్ ఆఫీస్ అసోసియేట్స్,గిగ్ ఇతర కంపెనీల్లో జాబ్స్ పొందవచ్చు.