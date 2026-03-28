Konidela Niharika: అన్న కోసం 'బరి'లోకి చెల్లెమ్మ.. వరుణ్‌తేజ్‌ను చెల్లెలు నిహారిక సక్సెస్ చేస్తుందా?

May Sister Konidela Niharika Saves To Varun Tej From Flaps In Cine Industry: సినీ పరిశ్రమలోకి వారసత్వం ఎంట్రీ ఉంటే సరిపోదు ఇంకా చాలా ఉండాలి. అలా వారసత్వంగా సినీ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన వరుణ్‌ తేజ్‌ కెరీర్‌ ప్రస్తుతం చాలా ప్రమాదంలో ఉంది. అతడిని సక్సెస్‌ చేసేందుకు ఇప్పుడు చెల్లెలు బరిలోకి దిగింది. మరి చెల్లెలుతో కలిసి అన్నయ్య సక్సెస్‌ అవుతాడా? చూడాలి.
సినీ పరిశ్రమలో తండ్రి, బాబాయి, పెద్దనాన్న మద్దతుతో వచ్చిన వరుణ్‌ తేజ్‌ ప్రస్తుతం గడ్డు పరిస్ఙితులు ఎదుర్కొంటున్నాడు. ఒక్క సినిమా సక్సెస్‌ కాకపోవడంతో అతడి కెరీర్‌ ప్రమాదంలో పడింది. వరుస ఫ్లాపులతో బాధపడుతున్న అన్న కోసం చెల్లెమ్మ 'బరి'లోకి దిగింది. మరి చెల్లెలుతో అతడికి సక్సెస్‌ దక్కుతుందా చూద్దాం.

సినీ పరిశ్రమలోకి గొప్ప కుటుంబం నుంచి రావడంతో వరుణ్‌ తేజ్‌కు అవకాశాలు వచ్చాయి కానీ సక్సెస్‌ మాత్రం రాలేదు. ప్రతిభ నిరూపించుకోకపోతే ఎవరికీ సక్సెస్‌ రాదు. కొన్నాళ్లు మాత్రమే వారసత్వం పనికి వస్తుంది. అన్ని వేళలా కుటుంబం పేరు పనికిరాదు. ఈ విషయం వరుణ్‌ తేజ్‌కు పక్కా అన్వయించవచ్చు.

గడ్డు పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్న అన్న వరుణ్‌ తేజ్‌ కోసం చెల్లెలు నిహారిక రంగంలోకి దిగింది. నిర్మాతగా మారి సక్సెస్‌ అయిన చెల్లెలు నిహారిక.. అన్నతో కలిసి సినిమా తీస్తోంది. చెల్లెలు నిర్మాణంలో అన్న సినిమా చేయనున్నాడు.

మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో వరుణ్‌ తేజ్‌ 'బరి' అనే సినిమా చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమాను నిహారిక నిర్మాణ సంస్థ అయిన పింక్‌ ఎలిఫ్యాంట్‌ పిక్చర్స్‌ సమర్పిస్తోంది. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమాలు శనివారం జరిగాయి.

అన్న కుమారుడు వరుణ్‌ తేజ్‌ ఇబ్బందులు పడుతుండడంతో అతడి బాబాయి పవన్‌ కల్యాణ్‌ వచ్చాడు. పూజా కార్యక్రమానికి హాజరైన పవన్‌ కల్యాణ్‌ తొలి క్లాప్‌ కొట్టి అభినందించారు.

పూజా కార్యక్రమం ఘనంగా జరగ్గా నిహారిక ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎదురైన చేదు జ్ఞాపకాల నుంచి కోలుకోవడానికి అన్న వరుణ్‌ తేజ్‌ ఎంతో సహాయం చేశాడు. అలాంటి అన్న సినిమాలు హిట్‌ కాక బాధపడుతుండడంతో ఇప్పుడు నిహారిక తోడుగా నిలిచింది. మరి అన్నాచెల్లెళ్లు కలిసి సినిమా చేస్తుండగా ఇది హిట్టవుతుందా? లేదా కొన్ని నెలలు వేచి చూద్దాం.

