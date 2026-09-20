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Mega family: మహేష్ బాబు, బన్నీకి పోటీగా మెగాస్టార్.. చిరంజీవి కొత్త ప్లాన్ ఇదే!

Written ByVishnupriya
Published: Sep 20, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 12:32 PM IST

Mega family: టాలీవుడ్‌లో స్టార్ హీరోలు సినిమాలతో మాత్రమే కాకుండా ఇతర వ్యాపారాల్లో కూడా అడుగుపెడుతున్నారు. ముఖ్యంగా మల్టీప్లెక్స్ బిజినెస్‌పై హీరోలు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఇప్పటికే మహేష్ బాబు, అల్లు అర్జున్ మల్టీప్లెక్స్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. ఇప్పుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూడా ఇదే బిజినెస్‌లోకి వస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

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చిరంజీవి మల్టీప్లెక్స్ బిజినెస్

హైదరాబాద్‌లో చిరంజీవి, ఏషియన్ సినిమాస్ కలిసి కొత్త మల్టీప్లెక్స్‌ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు సమాచారం. ఈ ప్రాజెక్టులో భారీ స్థాయి IMAX స్క్రీన్‌ను ఏర్పాటు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద IMAX స్క్రీన్‌లలో ఒకటిగా దీనిని రూపొందించనున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించాల్సి ఉంది.  

Chiranjeevi new business2/5

చిరంజీవి IMAX

మహేష్ బాబు ఇప్పటికే ఏషియన్ సినిమాస్‌తో కలిసి AMB Cinemasను ప్రారంభించారు. హైదరాబాద్‌లోని ఈ మల్టీప్లెక్స్‌కు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ఆదరణ లభించింది. సినిమాలను ప్రీమియం అనుభవంతో చూడాలనుకునే వారికి AMB ఒక ప్రత్యేకమైన ఆప్షన్‌గా మారింది.  

Chiranjeevi IMAX3/5

చిరంజీవి కొత్త బిజినెస్

అదే విధంగా అల్లు అర్జున్ కూడా మల్టీప్లెక్స్ బిజినెస్‌లోకి అడుగుపెట్టారు. ఏషియన్ సినిమాస్ భాగస్వామ్యంతో AAA Cinemasను ప్రారంభించారు. అల్లు అర్జున్ అభిమానుల్లో కూడా ఈ మల్టీప్లెక్స్‌పై ఆసక్తి కనిపించింది. వీరిద్దరితో పాటు మరికొందరు హీరోలు కూడా ఈ రంగంలో ఉన్నారు. రవితేజ పేరుతో ART Cinemas, విజయ్ దేవరకొండతో AVD Cinemas ఏర్పాటు అయ్యాయి. దీంతో టాలీవుడ్ హీరోలు సినిమా ప్రదర్శన రంగంలో కూడా తమ బ్రాండ్‌ను పెంచుకుంటున్నారు.  

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చిరంజీవి ఏషియన్ సినిమాస్

ఇప్పుడు చిరంజీవి కూడా ఈ రంగంలోకి వస్తే ఆసక్తికరమైన పోటీ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా మెగా ఫ్యామిలీకి ఉన్న భారీ అభిమానుల సంఖ్య ఈ ప్రాజెక్టుపై ఆసక్తిని పెంచవచ్చు. అయితే ఇది కేవలం పోటీగా చూడాల్సిన అవసరం లేదు. స్టార్ హీరోలు మల్టీప్లెక్స్ బిజినెస్‌లోకి రావడం వల్ల హైదరాబాద్‌లో మరిన్ని ప్రీమియం సినిమా థియేటర్లు అందుబాటులోకి రావచ్చు. ప్రేక్షకులకు మంచి స్క్రీన్, సౌండ్, సీటింగ్ వంటి సౌకర్యాలు లభించే అవకాశం ఉంటుంది.  

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హైదరాబాద్ చిరంజీవి మల్టీప్లెక్స్

ప్రస్తుతం చిరంజీవి మల్టీప్లెక్స్‌కు సంబంధించిన వార్తలు మాత్రమే వినిపిస్తున్నాయి. అధికారిక ప్రకటన వచ్చిన తర్వాతే ప్రాజెక్ట్ పేరు, లొకేషన్, ప్రారంభ తేదీ, IMAX స్క్రీన్ వివరాలు స్పష్టంగా తెలుస్తాయి.

TAGS:
Chiranjeevi multiplex
Chiranjeevi multiplex business
Chiranjeevi IMAX
Chiranjeevi new business
Chiranjeevi Asian Cinemas

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