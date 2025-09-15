English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sai Dharam Tej Breakup: నేను వదిలేయలేదు.. తనే నన్ను వదిలేసింది.. మెగా హీరో లవ్ ఫెయిల్యూర్ కథ వింటే.. అయ్యో అనాల్సిందే..!!

Sai Dharam Tej Breakup: తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్స్ లిస్ట్‌లో ప్రభాస్ పేరు ముందు వరుసలో ఉంటే..  మెగా ఫ్యామిలీ హీరో సాయి ధరమ్ తేజ్ కూడా అదే రేంజ్‌లో ఉంటాడు. ఆయన పెళ్లి గురించి ఎప్పుడూ చర్చ జరుగుతూనే ఉంటుంది. అయితే ఇప్పటివరకు ఎవరినీ ప్రేమించలేదా? లేక ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు? అన్న ప్రశ్నలకు తేజ్ ఎప్పుడూ సరైన సమాధానం ఇవ్వకుండా తప్పించుకుంటూ వచ్చారు.
1 /6

అయితే ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో  తేజ్‌కి ఇదే ప్రశ్న మరోసారి ఎదురైంది. ఈ సారి మాత్రం ఆయన  సైలెంట్ గా ఉండకుండా మాట్లాడాల్సి వచ్చింది. తాను కూడా ఒకప్పుడు ప్రేమలో పడ్డానని, కానీ ఆ ప్రేమ బ్రేకప్ అయ్యిందని చెప్పుకొచ్చారు. 

2 /6

తన జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు ఎదురైనా, 2023లో జరిగిన బ్రేకప్ తనకు ఇప్పటివరకు జరిగిన వాటిలో అత్యంత బాధాకరమైనదని తేజ్ తెలిపారు. బ్రేకప్ కారణం కూడా వివరించారు. మీడియా తమ ప్రేమ జీవితంలో జోక్యం చేసుకోవడమే విడిపోవడానికి కారణమని అన్నారు.

3 /6

ఒక సినిమా హిట్ అయిన వెంటనే  సాయి ధరమ్ తేజ్ పెళ్లి కాబోతున్నారు.  ఆ అమ్మాయితో పెళ్లి ఖరారు" అంటూ మీడియాలో వచ్చిన వార్తలు వారి బంధంలో ఒత్తిడి తెచ్చాయని చెప్పారు. ఆ రూమర్స్ వలన ఆ అమ్మాయి ఆందోళన చెందిందని, చివరికి అది బ్రేకప్‌కి దారితీసిందని తేజ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మీడియా కొంత నియంత్రణ పాటించి ఉంటే, తాను పెళ్లి చేసుకునే అవకాశం ఉండేదని తెలిపారు.

4 /6

ప్రస్తుతం తాను సింగిల్‌గానే ఉన్నానని, ఎప్పుడైనా పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వస్తే దాన్ని తానే అధికారికంగా ప్రకటిస్తానని తేజ్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఇకపై ఎలాంటి గాసిప్స్‌కి ప్రాధాన్యత ఇవ్వొద్దని అభిమానులను, మీడియాను కోరారు.

5 /6

ఇక సాయి ధరమ్ తేజ్ బ్రేకప్ స్టోరీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత, నెటిజన్లు ఈ కథలో హీరోయిన్ రెజీనా పేరు మళ్లీ లాగుతున్నారు. గతంలో వీరిద్దరి మధ్య ప్రేమ ఉందని, తర్వాత విడిపోయారని రకరకాల వార్తలు వచ్చాయి. తేజ్ కూడా  ఒకప్పుడు ప్రేమలో ఉన్నాను కానీ విడిపోయాం  అని చెప్పడంతో, అది రెజీనాతోనేనా? అనే ప్రశ్నలు సోషల్ మీడియాలో మళ్లీ వినిపిస్తున్నాయి.

6 /6

ప్రస్తుతం సాయి ధరమ్ తేజ్ పేరు మార్చుకుని  సాయి దుర్గాతేజ్ గా సినిమాలు చేస్తున్నారు. తాజాగా  సంబరాల ఏటిగట్టు  అనే సినిమాతో బిజీగా ఉన్నారు. కెరీర్‌పై ఫోకస్ పెట్టిన తేజ్, వ్యక్తిగత జీవితం గురించి ఇకపై రూమర్స్ వస్తే తానే ముందుకు వచ్చి నిజం చెబుతానని స్పష్టంచేశారు.

Sai Dharam Tej Sai Durga Tej Regina Cassandra Tollywood news Telugu Cinema Gossip Mega Family Sai Dharam Tej Breakup Sai Tej Love Story Sai Tej Marriage Rumors

Next Gallery

Gold River: నదిలో కుప్పలు తెప్పలుగా బంగారం..గోల్డ్ ఎత్తుకెళ్లేందుకు ఎగబడుతున్న జనం!