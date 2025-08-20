English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Chiranjeevi: ఏ సినిమా నుంచి చిరంజీవి పేరు ముందు మెగాస్టార్ బిరుదు చేరిందో తెలుసా..

Chiranjeevi Megastar Honour: చిరంజీవి తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో తన తరంలో స్వయంకృషితో ఎదిగి మాములు హీరో స్థాయి నుంచి సుప్రీంహీరో ఆపై మెగాస్టార్ గా ఎదిగారు. అంతేకాదు సినీ ఇండస్ట్రీలో మెగా అనేది ఆయన ఇంటి పేరుగా మారిపోయింది. ఇక చిరంజీవికి ఏ సినిమాలో మొదటి మెగాస్టార్ బిరుదు పేరు చేరిందనేది ఆయన అభిమానులకు తెలుసుండవచ్చు. కానీ ఆయన 70వ జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా జీ తెలుగు న్యూస్ ప్రత్యేక  కథనం..
Chiranjeevi Megastar Honour: చిరంజీవి హీరోగా ప్రవేశించే నాటికి ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్, కృష్ణ, శోభన్ బాబు, కృష్ణంరాజు వంటి హీరోలు టాలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీని ఏలుతున్నారు. అంతటి దిగ్గజ హీరోల నడుమ తన నటన, డాన్సులతో అగ్ర స్థానానికి చేరుకున్నారు. 

చిరంజీవి ప్రవేశించేనాటికి అప్పటి హీరోలు డాన్సులు, ఫైట్స్ ను ఓ మూసలో చేసేవారు. కానీ చిరంజీవి రంగ ప్రవేశంతో వాటిని తనదైన శైలిలో చేస్తూ ప్రేక్షకులు తనవైపు టర్న్ అయ్యేలా చేసుకున్నారు. 

ఇక చిరంజీవి పేరు ముందు మెగాస్టార్ బిరుదు ఏ సినిమా నుంచి తెరపై కనిపించిందనే విసయానికొస్తే.. చిరు హీరోగా అప్పటి అగ్ర నిర్మాత కే.యస్.రామారావు నిర్మాణంలో ఏ.కోదండరామిరెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘మరణ మృదంగం’ సినిమా నుంచి చిరు పేరు ముందు మెగాస్టార్ బిరుదు చేరింది. అప్పటికే సూపర్ స్టార్, రెబల్ స్టార్ బిరుదులు ఉన్న హీరోలు ఉండటంతో చిరుకు మెగాస్టార్ బిరుదు పెట్టారట.

చిరంజీవి పేరు మెగాస్టార్ బిరుదు పెట్టింది ఆ సినిమా నిర్మాత  కే.యస్.రామారావు. అప్పటికే చిరు సినీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి 10 యేళ్లు పూర్తి కావడంతో పాటు హీరోగా వంద చిత్రాలకు చేరువలో ఉన్నారు. మెగా అంటే 100 అనే అర్దం కూడా ఉంది.  వంద చిత్రాలను పూర్తి చేసుకున్న హీరోగా చిరు పేరు ముందు మెగాస్టార్ బిరుదును చేర్చారు క్రియేటివ్ కమర్షియల్ అధినేత కే.యస్.రామారావు. 

ఏ ముహూర్తానా..చిరంజీవి మెగాస్టార్ అయ్యారో అప్పటి నుంచి చిరంజీవిని కొణిదెల ఫ్యామిలీ అని కాకుండా.. మెగా ఫ్యామిలీగానే అభిమానులు గుర్తు పెట్టుకున్నారు. ఆయనకు ఆ తర్వాత పద్మభూషణ్, పద్మ విభూషణ్ వంటి అత్యున్నత బిరుదులు వచ్చినా.. అభిమానులుకు మాత్రం మెగాస్టారే అని చెప్పాలి.   

ఇక చిరుకు మెగాస్టార్ బిరుదును ప్రధానం చేసిన నిర్మాత కే.యస్.రామారావు నిర్మాణంలో మరణ మృదంగం కంటే ముందు అభిలాష, ఛాలెంజ్, రాక్షసుడు...చిరవగా స్టూవర్ట్ పురం పోలీస్ స్టేషన్ వంటి చిత్రాలు వచ్చాయి. ఇందులో చివరి సినిమా మాత్రం పెద్దగా ఆడలేదు. ఏది ఏమైనా మెగాభిమానులకు మెగాస్టార్ బిరుదు ఇచ్చిన కేయస్ రామారావు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతారనే చెప్పాలి.   

