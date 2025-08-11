Chiranjeevi: మెగాస్టార్ అయినా సరే క్యూలో రావాల్సిందే.. చిరంజీవికి ఘోర అవమానం.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో

Chiranjeevi Humiliated
తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో మెగాస్టార్ ఎవరు అంటే వెంటనే వినిపించే పేరు చిరంజీవి. స్వయంకృషితో వచ్చిన ఈ హీరోని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని ఆ తర్వాత ఎంతోమంది స్టార్ హీరోలు అయ్యారు. అయితే ఈ క్రమంలో చిరంజీవికి సంబంధించిన ఒక వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో కనిపిస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.
తెలుగు సినిమాల్లో మెగాస్టార్ గా కొనసాగుతున్న సమయాల్లోనే చిరంజీవి రాజకీయాల్లోకి తన దారి మార్చుకోవాలని చూశారు. ఇందులో భాగంగానే శంకర్ దాదా జిందాబాద్ తరువాత ఆయన సినిమాలకు గ్యాప్ ఇచ్చారు.
కొద్దిరోజుల ప్రజారాజ్యం పార్టీ పెట్టిన.. ఈ హీరో ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్లోకి విలీనం అయ్యారు. అయితే రాజకీయాల్లో పెద్దగా సక్సెస్ సాధించలేకపోయిన మెగాస్టార్ మల్లి సినిమాల్లో యాక్టివ్ గా మారారు.
ఈ క్రమంలో చిరంజీవి రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు జరిగిన ఒక సంఘటనకు సంబంధించి వీడియో వైరల్ అవుతూ అందరిని షాక్ కి గురిచేస్తుంది.
ఈ వీడియోలో కొద్ది సంవత్సరాల క్రితం చిరంజీవి తన ఫ్యామిలీతో ఓటు వేయడానికి పోల్ కి వెళ్లారు. అయితే అక్కడ చిరంజీవి లైన్ లో నిలబడకుండా వోట్..వేయడానికి ముందుకు రావడంతో.. అక్కడున్న ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ చిరంజీవిని క్యూలోనే రావాలి అని చెప్పారు..
అక్కడ చిరంజీవి ఎంతగా కన్విన్స్ చేయాలని చూసినా కానీ ఆయన ఎటువంటి పరిస్థితిలో ఒప్పుకోలేదు. ఇక చేసేదేమీ లేక చిరంజీవి అలానే రామ్ చరణ్ ఇక చిరంజీవి కూతురు సుస్మిత క్యూలో నిలబడుకున్నారు. ఇక చిరంజీవితో అప్పుడు కూతురు సుష్మిత అసహనం వ్యక్తం చేయడం కూడా ఈ వీడియోలో కనిపిస్తోంది.