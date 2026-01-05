English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Mana Shankara Vara Prasad Garu First Review: ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ ఫస్ట్ రివ్యూ.. చిరంజీవి బంపర్ హిట్ కొట్టినట్టేనా..!

Mana Shankara Vara Prasad Garu First Review: మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’. సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల కాబోతున్న ఈ సినిమా నుంచి విడుదల కాబోతున్న పాటలకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తాజాగా సెన్సార్ అయింది. దాని ఫస్ట్ రిపోర్ట్ ఎలా ఉందనే విషయానికొస్తే.. 
Mana Shankara Vara Prasad Garu Censor Report Review:మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో ‘ఖైదీ నంబర్ 150’, ‘వాల్తేరు వీరయ్య’ మినహా పెద్ద హిట్స్ ఏమి లేదు. గత చిత్రం ‘భోళా శంకర్’ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఘోర పరాజయం పాలైంది. ఆ తర్వాత సినిమా తర్వాత ‘విశ్వంభర’ సినిమా స్టార్ట్ చేశారు. కానీ ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’ సినిమాతో మంచి ఫామ్ లో ఉన్న అనిల్ రావిపూడితో సినిమా ఓకే చేయడమే కాదు.. చక చకా పట్టాలెక్కించేశారు. 

ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమాలోని పాటలకు సూపర్ రెస్పాన్స్ దక్కాయి. ముఖ్యంగా ‘మీసాల పిల్ల’ పాటకు ఏకంగా 100 మిలియన్ పైగా వ్యూస్ సంపాదించుకుంది. రిలీజ్ కు దగ్గర పడుతున్న ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ట్రైలర్ విడుదల చేశారు. దీనికి మిక్స్ డ్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. తాజాగా ఈ  సినిమాకు సెన్సార్ వాళ్లు U/A సర్టిఫికేట్ జారీ చేశారు. 

సెన్సార్ వాళ్లు ఈ సినిమా చూసి ఈ చిత్రం క్లీన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ గా కంప్లీట్ సంక్రాంతి చిత్రం అని చెబుతున్నారు. చిరంజీవి వింటేజ్ లుక్ తో అదరగొట్టరని.. చాలా రోజుల తర్వాత చిరు చేసిన కామెడీని ప్రేక్షకులు ఫ్రెష్ గా ఫీలవుతారని చెబుతున్నారు. అటు నయనతార సెటిల్డ్ పర్ఫామెన్స్ తో ఆకట్టుకుందని చెబుతున్నారు.  

అంతేకాదు చిరంజీవిని పూర్తిగా చంటబ్బాయి తరహాలో చూపించబోతున్నట్టు అర్థమవుతుంది. మరోవైపు అనిల్ రావిపూడికి కలిసొచ్చిన భార్య బాధితులనే కాన్సెస్ట్ ఏ మేరకు ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేయడం ఖాయం అని చెబుతున్నారు.   

ఈ సినిమాలో వెంకటేష్ గెస్ట్ అప్పీరియన్స్  స్పెషల్ అని చెప్పాలి. అతని పరిచయం కూడా బీభత్సంగా ఉంది.  మొత్తంగా చూసుకుంటే చిరంజీవి సంక్రాంతికి పర్ఫెక్ట్ మూవీ అని చెబుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ సినిమాతో చిరు పవర్ ఫుల్ కమ్ బ్యాక్ ఇస్తాడా లేదా అనేది వెయిట్ అండ్ సీ. 

