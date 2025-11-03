Chiranjeevi Rare Record: చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

Chiranjeevi Rare Record: మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన 47 ఏళ్ల కెరీర్ లో దాదాపు 155 సినిమాల్లో యాక్ట్ చేశారు. అందులో ఎంతో మంది కథానాయికలు యాక్ట్ చేశారు. అందులో ఒకే ఒక్క హీరోయిన్ మాత్రం చిరు సరసన భార్యగా.. ప్రియురాలిగా.. చెల్లెలుగా.. అక్కగా.. తల్లిగా యాక్ట్ చేసిన కథానాయికగా ఒక్కరే ఉన్నారు.
Chiranjeevi Rare Record: మెగాస్టార్ చిరంజీవి దాదాపు తన 47 ఏళ్ల కెరీర్ లో దాదాపు 100 మంది కథానాయికలు ఆయన చిత్రాల్లో చిరు సరసన యాక్ట్ చేశారు. అందులో ఒకే ఒక్క హీరోయిన్ కు మాత్రం ప్రత్యేకత స్ఠానం ఉంది. చిరుగా హీరోగా పరిచయమైన కొత్తల్లో కథానాయికగా నటించిన ఆమె.. ఆయన కెరీర్ పీక్ స్టేజ్ లో ఉండగా.. చెల్లి, అక్క, తల్లి పాత్రలో నటించి మెప్పించింది హీరోయిన్ సుజాత.
అవును చిరంజీవి హీరోగా ఎదుగుతున్న క్రమంలో ఎస్.పి.చిట్టిబాబు దర్శకత్వంలో ‘ప్రేమ తరంగాలు’ సినిమాలో నటించారు సీనియర్ కథానాయిక సుజాత. ఇందులో మెయిన్ హీరో కృష్ణంరాజు. ఈ సినిమా హిందీలో అమితాబ్, వినోద్ ఖన్నా హీరోలుగా నటించిన ‘ముఖద్దర్ కా సికందర్’ సినిమాకు రీమేక్. ఈ చిత్రంలో చిరు..వినోద్ ఖన్నా పాత్రలో నటిస్తే.. అమితాబ్ పాత్రలో కృష్ణంరాజు నటించారు.
‘ప్రేమ తరంగాలు’ సినిమాలో చిరంజీవి సరసన సుజాత నటించింది. చిరు సరసన ఈమె నటించిన ఏకైక చిత్రం ఇదే కావడం విశేషం. ఆ తర్వాత చిరంజీవి హీరోగా ఈరంకి శర్మ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన మూవీ ‘సీతా దేవి’. ఈ సినిమాలో చిరు చెల్లెలు పాత్రలో సుజాత యాక్ట్ చేసింది. ఈ సినిమా ఓ మోస్తరుగా సక్సెస్ సాధించింది.
ఇక చిరంజీవి స్టార్ డమ్ వచ్చాకా.. క్రాంతి కుమార్ స్వీయ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘అగ్ని గుండం’ చిత్రంలో సుజాత నటించారు. ఈ సినిమాలో చిరంజీవి అక్క పాత్రలో నటించడం విశేషం. ఈ సినిమా సరైన సక్సెస్ సాధించలేదు.
ఇక చిరంజీవి హీరోగా విజయ బాపినీడు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన లాస్ట్ మూవీ ‘బిగ్ బాస్’. ఈ చిత్రంలో చిరంజీవి అమ్మ పాత్రలో దివంగత సుజాత యాక్ట్ చేసింది. ఈ రకంగా చిరంజీవి సరసన భార్యగా.. ప్రియురాలిగా.. చెల్లిగా..అక్కగా..తల్లిగా నటించిన ఏకైక హీరోయిన్ గా సుజాత నిలిచిపోయింది. మరే కథానాయికా ఇలా తల్లిగా.. చెల్లిగా.. అక్కగా.. ప్రియురాలిగా నటించిన కథానాయిక ఎవరు లేరు.