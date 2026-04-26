Mehreen Pirzada Engaged to Arsh Aulakh:హీరోయిన్ మెహరీన్ పిర్జాదా మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. తాజాగా ఆమె తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్లో ఎంగేజ్మెంట్ ఫోటోలు షేర్ చేయడంతో అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. ఈ ఫోటోలు చూస్తే ఇది ఒక ఎంగేజ్మెంట్ వేడుకలా కనిపిస్తోంది. మెహరీన్ పింక్ కలర్ బ్రైడల్ డ్రస్లో చాలా అందంగా కనిపిస్తోంది. సంప్రదాయ ఆభరణాలు కూడా ధరించి ఎంతో సింపుల్గా, ఎలిగెంట్గా ఉంది. ఆమెతో పాటు అర్ష్ ఔలాఖ్ కూడా మ్యాచ్ అయ్యే డ్రస్లో కనిపిస్తున్నాడు. ఇద్దరూ కలిసి చాలా హ్యాపీగా, క్లోజ్గా కనిపించడం ఫ్యాన్స్ దృష్టిని ఆకర్షించింది.
ఏప్రిల్ 26న ఈ ఫోటోలను షేర్ చేసిన మెహరీన్, కింద డేట్ కూడా మెన్షన్ చేసింది. దీంతో ఇది నిజంగా ఎంగేజ్మెంట్ అనుకుంటూ చాలా మంది ఫ్యాన్స్ కంగ్రాట్స్ చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అభిమానులు మాత్రమే కాదు, సినీ ప్రముఖులు కూడా ఆమెకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
మెహరీన్ గతం కూడా ఇప్పుడు మళ్లీ చర్చకు వచ్చింది. ఇంతకుముందు ఆమె రాజకీయ నాయకుడు భవ్య బిష్ణోయ్తో ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకుంది. 2021 మార్చిలో జరిగిన ఆ వేడుక చాలా గ్రాండ్గా జరిగింది. కానీ కొన్ని నెలలకే వారు విడిపోయారు. ఈ విషయాన్ని మెహరీన్ స్వయంగా ప్రకటించింది. ఇది ఇద్దరి మధ్య పరస్పర అంగీకారంతో తీసుకున్న నిర్ణయం అని చెప్పింది. అలాగే భవ్యతో లేదా అతని కుటుంబంతో ఇకపై ఎలాంటి సంబంధం ఉండదని కూడా క్లియర్గా చెప్పింది.
ఆ బ్రేకప్ తర్వాత మెహరీన్ పూర్తిగా తన కెరీర్పైనే దృష్టి పెట్టింది. తెలుగు, తమిళ సినిమాల్లో వరుసగా నటిస్తూ బిజీగా మారింది. తన వ్యక్తిగత జీవితంపై ఎప్పుడూ పెద్దగా మాట్లాడలేదు. అందుకే ఇప్పుడు ఈ కొత్త ఫోటోలు మరింత ఆసక్తిని కలిగిస్తున్నాయి.
ఇప్పుడు ఈ ఫోటోలతో మెహరీన్ తన జీవితంలో కొత్త దశలోకి అడుగుపెట్టినట్టుగా కనిపిస్తోంది. అయితే ఇది పెళ్లి ఫోటోలనా లేదా ఎంగేజ్మెంట్ ఫోటోలనా అన్న విషయంపై ఆమె ఇంకా క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. ఫ్యాన్స్ మాత్రం త్వరగా అధికారిక ప్రకటన కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.
మెహరీన్ పిర్జాదా తన కెరీర్ను మోడల్గా ప్రారంభించింది. తర్వాత “కృష్ణ గాడి వీర ప్రేమ గాధ”, “ఎఫ్2” వంటి సినిమాలతో మంచి పేరు తెచ్చుకుంది. బాలీవుడ్లో “ఫిల్లౌరి” సినిమాలో కూడా నటించింది. ప్రస్తుతం ఆమెకు మంచి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది.