Mercury and Saturn Transit Effect: 30 ఏళ్ల తర్వాత మీన రాశిలో శని గ్రహంతో పాటు బుధ గ్రహాల కలయిక జరగబోతోంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.
Mercury and Saturn Transit Effect On Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా మార్చితో పాటు ఏప్రిల్ నెల చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఏప్రిల్ నెలలో శని సంచార దశలో ఉన్న బుధుడు ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీని కారణంగా శనితో పాటు బుధుడి కలయిక జరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 30 ఏళ్ల తర్వాత మీన రాశిలోకి ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం జరగబోతోంది. దీంతో కొన్ని రాశులవారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
ముఖ్యంగా శని దేవుడి కలయికతో కొన్ని రాశులవారికి ఆస్తి పాస్తులు కూడా విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఆదాయం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. శనిదేవుడి ఆశీస్సులతో ఆస్తులు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అదృష్టం కూడా విపరీతంగా కలిసి రాబోతోంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.
శని, బుధుడి కలయికతో వృషభ రాశివారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరికి కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయం చాలా వరకు లాభసాటిగా మారుతుంది. ఈ సమయంలో కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా విదేశీ సంబంధిత వ్యాపారాలు కూడా లాభసాటిగా మారుతాయి. వీరు పెట్టుబడుల నుంచి భారీ లాభాలు కూడా పొందుతారు. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు..
బుధుడి ప్రభావంతో పాటు శని ఎఫెక్ట్ వల్ల మిథున రాశివారికి కూడా చాలా రకాల సానుకూల మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. అంతేకాకుండా వ్యాపారాలు ఎంతో వరకు లాభసాటిగా మారుతాయి. అలాగే కొత్త ప్రాజెక్ట్ల నుంచి భారీ లాభాలు కూడా పొందుతారు. కెరీర్ పరంగా ఎన్నో రకాల నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్న వ్యక్తులు అద్భుతమైన లాభాలు కూడా పొందుతారు.
మీన రాశివారికి కూడా బుధుడి, శని సంయోగంతో అద్భుతమైన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వృత్తిపరమైన జీవితంలో కొత్త బాధ్యతలు కూడా పొందుతారు. దీంతో పాటు ఉద్యోగాల్లో ఉన్నవారు చాలా కాలం ప్రమోషన్స్ కోసం ఎదురు చూస్తుంటే.. ఈ సమయం అద్భుతమైన అవకాశాలను కూడా అందిస్తుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా చాలా వరకు పూర్తవుతాయి. అలాగే అనారోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కూడా కలుగుతుంది.