Mercury Effect: మే 1 నుంచి బుధ అస్తమయం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు.. కనకవర్షమే!

Mercury Combustion In Aries 2026: మే 1 నుంచి బుధ అస్తమయంతో ఈ కింది రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా కూడా అద్బుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. 

Mercury Combustion In Aries 2026 Latest News: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఒక్కొక్క గ్రహానికి ఒక్కొక్క ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ముఖ్యంగా గ్రహ సంచారం కారణంగా అన్ని రాశులవారిపై ఊహించని ప్రభావంతో పాటు జీవితంలో ఎన్నో రకాల మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. ఇదిలా ఉంటే బుధుడు లాంటి కొన్ని గ్రహాలు సంచారం చేసినప్పుడు అన్ని రాశులు ఎంతో ప్రభావితం అవుతూ ఉంటాయి.  బుద్ధి, తర్కం, కమ్యూనికేషన్‌తో పాటు వ్యాపారానికి కారకుడిగా భావించే గ్రహం సంచారంతో పాటు అస్తమించడం వల్ల కొన్ని రాశులవారికి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతూ ఉంటాయి..
2026 మే 1వ తేదీన మేష రాశిలో జరగబోయే బుధ అస్తమయం (Mercury Combustion) కొన్ని రాశుల వారికి అనేక రకాల ప్రయోజనాలను కలిగిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సమయంలో నాలుగు రాశుల వారికి అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా కెరీర్‌ పరంగా అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ సమయంలో అత్యధిక లాభాలు పొందే రాశులేవో? వాటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.   

బుధు అస్తమించడం వల్ల మకర రాశివారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వృత్తి, ఉద్యోగాల పరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా సుదీర్ఘకాలంగా వేధిస్తున్న వ్యాపార సమస్యలకు పరిష్కారం లభించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో ఊహించని స్థాయిలో మాటతీరు కూడా పెరుగుతుంది. దీనివల్ల కొత్త ప్రాజెక్టుల నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా పొందుతారు. 

కర్కాటక రాశివారికి కూడా ఈ సమయంలో అనేక రకాల ఆర్థిక సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. చాలా కాలంగా నిలిపోయిన డబ్బులు కూడా వసూలువుతాయి. అంతేకాకుండా పాత పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. దీంతో పాటు కర్యాలయాల్లో పనితీరుకు తగ్గ ప్రశంసలు కూడా లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో ఊహించని గౌరవం కూడా లభిస్తుంది.   

బుధ అస్తమయం వల్ల సింహ రాశి వారి కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. వీరికి ఈ సమయంలో ఆత్మవిశ్వాసంతో పాటు సామాజిక గౌరవం కూడా విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలని చూస్తున్న వారికి ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది.. కుటుంబంలో ప్రశాంతత లభించడమే కాకుండా... తోబుట్టువుల నుంచి అద్భుతమైన సపోర్ట్‌ కూడా లభిస్తుంది.   

ఈ రాశివారికి బుధుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటాడు.. ఈ మార్పు నేరుగా కన్య రాశివారిపై పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా వీరికి ఈ సమయంలో నిర్ణయాత్మక శక్తి కూడా మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా విద్యార్థులకు ఏకాగ్రత కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. దీంతో పాటు మానసిక ఒత్తిడి విపరీతంగా తగ్గి.. కొత్త ఉత్సాహంతో పనులు చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.   

Silver Rate Today: ట్రంప్‎నకు మూడినట్లేనా? ఒకే ఒక ప్రకటనతో కుప్పకూలిన వెండి ధరలు.. ఏప్రిల్ 24వ తేదీ ధరలు ఇలా..!!