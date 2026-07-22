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మిథున రాశిలో బుధుడి కదలికలు.. ఈ 5 రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్ స్టార్ట్!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 22, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:27 AM IST

Mercury Direct Transit In Gemini July 2026: జూలై 24న మిథున రాశిలో బుధుడు నేరుగా ప్రయాణించడం కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి బంపర్‌ లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలికంగా ఉన్న సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. ఆర్థికంగా కూడా వీరికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.

Mercury Direct Transit In Gemini July 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారాలతో పాటు గమన మార్పులకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. బుద్ధి, తెలివితేటలు, వాక్కు, వ్యాపారానికి కారకుడైన బుధ గ్రహం (Mercury) త్వరలోనే సంచారం చేయబోతోంది. 2026 జూలై 24న మిథున రాశిలో బుధుడు కదలికలు చేయబోతోంది.
 

Mercury Direct Transit In Gemini July 20261/6

గణనీయమైన ప్రభావం..

సొంత రాశి అయిన మిథునంలో బుధుడు నేరుగా ప్రయాణించడం వల్ల ద్వాదశ రాశుల జీవితాలపై గణనీయమైన ప్రభావం పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, 5 రాశుల వారికి ఈ సమయం ఎంతో అదృష్టదాయకంగా.. లక్ష్మీదేవి విశేష అనుగ్రహాన్ని అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆర్థికంగా దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి.

Mercury Direct Transit In Gemini 2/6

ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)

వ్యాపార రంగంలో ఉన్న ధనుస్సు రాశివారికి భాగస్వామ్యాల వల్ల మంచి పురోగతి కనిపిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోయి.. చేతిలో తగినంత డబ్బు లభిస్తుంది. కుటుంబంలో శాంతిసౌఖ్యాలు పెరుగుతాయి.. దాంపత్య జీవితం మధురంగా మారుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు..

Mercury Direct Transit In Gemini 5 Zodiac Signs3/6

మిథున రాశి (Gemini)

బుధుడు తన సొంత రాశిలోనే కదలికలు జరుపుతోంది. మిథున రాశి వారికి  గోల్డెన్ డేస్ ప్రారంభం కాబోతున్నాయి. సుదీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు వేగవంతం అవుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్, జీతం పెంపు పొందే అవకాశాలు మెండుగా కనిపిస్తున్నాయి.   

Budh Margi 20264/6

కన్య రాశి (Virgo)

కన్య రాశికి అధిపతి అయిన బుధుడి కదలికల కారణంగా ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో బంపర్ లాభాలు కలుగుతాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులతో పాటు కాంట్రాక్టులు చేతికి అందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. గతంలో నిలిచిపోయిన మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు రెట్టింపు అవుతాయి.  

Mercury Direct Effects5/6

తులా రాశి (Libra)

తులా రాశి వారికి భాగ్య స్థానంలో బుధుడి కదలికల వల్ల అదృష్టం తలుపు తడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. విదేశీ ప్రయాణాలు, ఉన్నత విద్య కోసం యత్నించే వారికి అనుకూల ఫలితాలు వస్తాయి. పాత పెట్టుబడుల నుంచి ఊహించని రీతిలో భారీ లాభాలు అందుకుంటారు.  

Mercury Direct In Gemini 20266/6

కుంభ రాశి (Aquarius)

కుంభ రాశి వారికి సంతాన పరమైన శుభవార్తలు పొందుతారు. ఉద్యోగార్థులకు కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశాలు కూడా కలుగుతాయి.. షేర్ మార్కెట్, రియల్ ఎస్టేట్ రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టిన వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే అవకాశాలు స్పష్టంగా ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు..  

TAGS:
Mercury Direct
Budh Margi 2026
Mercury Direct Effects
Mercury Direct Effect

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