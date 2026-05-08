Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Mercury Transit 2026: మే 8 నుంచి ఈ రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం.. బుధుడి కటాక్షంతో కనక వర్షం!

Mercury Transit 2026: మే 8 నుంచి ఈ రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం.. బుధుడి కటాక్షంతో కనక వర్షం!

Written ByDharmaraju DhurishettyUpdated byDharmaraju Dhurishetty
Published: May 08, 2026, 09:57 AM IST|Updated: May 08, 2026, 09:57 AM IST

Mercury Enters Bharani Nakshatra 2026: మే 8వ తేదీ నుంచి బుధుడు భరణి నక్షత్రం లోకి వెళ్ళిన ప్రభావం రాశుల వారికి అద్భుతమైన అవకాశాలు అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా దిమ్మతిరిగే లాభాలను అందించబోతోంది. ఈ సమయంలో అత్యధిక లాభాలు పొందే రాశులేవో తెలుసుకోండి..

Mercury Transit 20261/6

బుధ గ్రహ సంచారం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి కెరీర్ అద్భుతంగా మారబోతోంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలగబోతున్నాయి. పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగస్తులకు ఈ సమయం లాభదాయకంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా మే 8వ తేదీ నుంచి ఆయా రాశుల వారికి అనుకున్నది జరగబోతోంది. అంతేకాకుండా లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కూడా లభిస్తుంది.

Mercury Transit Effect2/6

ఈ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు బుధుడి నక్షత్ర సంచారం కారణంగా సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మీ సంభాషణ నైపుణ్యం కూడా ఊహించని స్థాయిలో మెరుగుపడుతుంది. అంతేకాకుండా కొత్త ప్రాజెక్టులు పొందాలనుకునే వారికి ఇది అద్భుతమైన అవకాశం. ఈ సమయంలో పెట్టుబడిలో నుంచి భారీ మొత్తంలో రాబడులు కూడా పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని ముందుకు వెళ్లడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందుతారు.  

Mercury Transit Effect Zodiac3/6

భరణి నక్షత్రంలోకి బుధుడు ప్రవేశించడం వల్ల కన్యారాశి వారికి కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థిక పరిస్థితులు చాలావరకు మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పేదరికంతో పాటు కష్టాలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. దీంతోపాటు వ్యాపారాల్లో ధన లాభాలు కూడా పొందుతారు. అలాగే భవిష్యత్తులో గొప్ప లాభాలు కూడా పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.  

Mercury Transit News4/6

ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయం చాలా ఉత్తమంగా ఉండబోతుంది. ముఖ్యంగా శుక్రుడి ప్రభావంతో వీరికి ఆనందం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అంతే కాకుండా చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు కూడా తిరిగి పొందుతారు. అలాగే కొత్తగా పెళ్లయిన భాగస్వామిలకు ఈ సమయం చాలా బాగుండబోతోంది. ఆర్థిక కష్టాల నుంచి ఉపశమనం కలగడమే కాకుండా జీవితంలో అనేక రకాల ఇబ్బందుల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.  

Mercury Venus Relationship5/6

బుధుని సంచారం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారు ఈ సమయంలో తప్పకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మేష, కర్కాటక, సింహం, వృశ్చికం రాశుల వారు తప్పకుండా జాగ్రత్తల్సి ఉంటుంది. లేదంటే ఆర్థికంగా నష్టపోవడమే కాకుండా ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు పడతారు. అంతేకాకుండా చిన్న చిన్న సమస్యలతో కొట్టుమిట్టాడే అవకాశాలున్నాయి.

Lakshmi Devi Blessings6/6

నోట్.. 

Tags:
Astrology
Mercury Transit 2026
Astrology News
Mercury Transit Effect
Mercury Transit Zodiac

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
వ్యాపారం, ఉద్యోగాల్లో కాసుల వర్షం.. లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగంతో ఈ రాశుల వారికి పండగే!

వ్యాపారం, ఉద్యోగాల్లో కాసుల వర్షం.. లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగంతో ఈ రాశుల వారికి పండగే!

Lakshmi Narayana Rajayoga3 min ago
2

శత్రువుల స్థావరాల్లోకి దూరి కొడతాం.. ఆపరేషన్ సింధూర్ వార్షికోత్సవంలో LT జనరల్..

Operation Sindoor33 min ago
3

తమిళనాడులో కొనసాగుతున్న హైడ్రామా.. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై నేడు క్లారిటీ..

Vijay Swearing Ceremony46 min ago
4

GATE స్కోర్ ఉందా? లేదా CBT ద్వారా వెళ్తారా? కోల్ ఇండియాలో 936 ఉద్యోగాల వేట మొదలు!

Coal India Management Trainee Notification 20261 hr ago
5

Bengal Governor: మమతకు బిగ్ షాక్.. పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీని రద్దు చేసిన గవర్నర్..

West Bengal Assembly Dissovels1 hr ago