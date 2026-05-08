/Mercury Transit 2026: మే 8 నుంచి ఈ రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం.. బుధుడి కటాక్షంతో కనక వర్షం!

Mercury Enters Bharani Nakshatra 2026: మే 8వ తేదీ నుంచి బుధుడు భరణి నక్షత్రం లోకి వెళ్ళిన ప్రభావం రాశుల వారికి అద్భుతమైన అవకాశాలు అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా దిమ్మతిరిగే లాభాలను అందించబోతోంది. ఈ సమయంలో అత్యధిక లాభాలు పొందే రాశులేవో తెలుసుకోండి..
బుధ గ్రహ సంచారం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి కెరీర్ అద్భుతంగా మారబోతోంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలగబోతున్నాయి. పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగస్తులకు ఈ సమయం లాభదాయకంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా మే 8వ తేదీ నుంచి ఆయా రాశుల వారికి అనుకున్నది జరగబోతోంది. అంతేకాకుండా లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కూడా లభిస్తుంది.
ఈ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు బుధుడి నక్షత్ర సంచారం కారణంగా సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మీ సంభాషణ నైపుణ్యం కూడా ఊహించని స్థాయిలో మెరుగుపడుతుంది. అంతేకాకుండా కొత్త ప్రాజెక్టులు పొందాలనుకునే వారికి ఇది అద్భుతమైన అవకాశం. ఈ సమయంలో పెట్టుబడిలో నుంచి భారీ మొత్తంలో రాబడులు కూడా పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని ముందుకు వెళ్లడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందుతారు.
భరణి నక్షత్రంలోకి బుధుడు ప్రవేశించడం వల్ల కన్యారాశి వారికి కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థిక పరిస్థితులు చాలావరకు మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పేదరికంతో పాటు కష్టాలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. దీంతోపాటు వ్యాపారాల్లో ధన లాభాలు కూడా పొందుతారు. అలాగే భవిష్యత్తులో గొప్ప లాభాలు కూడా పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయం చాలా ఉత్తమంగా ఉండబోతుంది. ముఖ్యంగా శుక్రుడి ప్రభావంతో వీరికి ఆనందం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అంతే కాకుండా చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు కూడా తిరిగి పొందుతారు. అలాగే కొత్తగా పెళ్లయిన భాగస్వామిలకు ఈ సమయం చాలా బాగుండబోతోంది. ఆర్థిక కష్టాల నుంచి ఉపశమనం కలగడమే కాకుండా జీవితంలో అనేక రకాల ఇబ్బందుల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.
బుధుని సంచారం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారు ఈ సమయంలో తప్పకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మేష, కర్కాటక, సింహం, వృశ్చికం రాశుల వారు తప్పకుండా జాగ్రత్తల్సి ఉంటుంది. లేదంటే ఆర్థికంగా నష్టపోవడమే కాకుండా ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు పడతారు. అంతేకాకుండా చిన్న చిన్న సమస్యలతో కొట్టుమిట్టాడే అవకాశాలున్నాయి.
నోట్..