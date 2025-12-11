English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Mercury Rahu Effect: 18 ఏళ్ల తర్వాత బుధ - రాహు గ్రహాల కలయిక.. ఈ రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతం జరగబోతోంది!

Mercury Rahu Effect: 18 ఏళ్ల తర్వాత బుధ - రాహు గ్రహాల కలయిక.. ఈ రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతం జరగబోతోంది!

Mercury Rahu conjunction Effect On Zodiac: దాదాపు 18 ఏళ్ల తర్వాత రాహువు బుధ గ్రహాలు కలయిక జరుగుతుంది. దీనికి కారణంగా రాబోయే కొత్త సంవత్సరంలో కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. 

Mercury Rahu conjunction Effect On Zodiac Telugu: చాలామంది రాబోయే కొత్త సంవత్సరం జీవితంపరంగా ఎలా ఉంటుందోనని తెలుసుకోవడానికి జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులను ఆశ్రయిస్తూ ఉంటారు. నిజానికి ప్రస్తుతం చాలామంది యూట్యూబ్ ద్వారా లేదా గూగుల్ సెర్చ్ ద్వారా ప్రిడిక్షన్ వివరాలను తెలుసుకుంటున్నారు. అయితే, పోయిన ఏడాదితో పోలిస్తే.. ఈ సంవత్సరం చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు.  ఎందుకంటే ఎన్నో శక్తివంతమైన గ్రహాలు నక్షత్ర సంచారంతో పాటు రాశి సంచారం చేయబోతున్నాయి. 
 
2026 సంవత్సరం చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా అరుదైన రాహువు బుధ గ్రహాల మధ్య ప్రత్యేకమైన సంబంధం ఏర్పడబోతోంది.  జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ గ్రహాన్ని జ్ఞానంతో పాటు విద్య, ఆనందానికి సూచికగా భావిస్తారు. 18 సంవత్సరాల తర్వాత బుధ రాహు గ్రహాల సంయోగం జరుగుతుంది. దీని కారణంగా ఈ సమయం చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతు ఉందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అయితే ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగంతో ఏయే రాశుల వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.  

రాహు బుధుడి సంయోగం కారణంగా మకర రాశి వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి గతంలో చిక్కుకున్న డబ్బు కూడా తిరిగి వస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితులు చాలా చక్కగా మెరుగుపడే అవకాశాలున్నాయి. దీంతోపాటు భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా సొంతం చేసుకుంటారు. అలాగే ఈ సమయంలో ఊహించని లాభాలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి.   

రాహు, బుధుడి సంయోగం కారణంగా మేష రాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆదాయం కూడా గణనీయంగా పెరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. స్టాక్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఏవైనా కంపెనీల్లో పెట్టుబడులు పెడితే ఊహించని లాభాలు పొందగలుగుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో గొప్ప సమయాన్ని గడిపే అవకాశాలున్నాయి.

వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు రాహువు బుధుడి సంయోగం కారణంగా ఈ సమయం చాలా సానుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలు చేసే వ్యక్తులకు విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. కెరీర్ పరంగా ఈ సమయం చాలావరకు కలిసి వస్తుంది. దీంతోపాటు ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే చాలావరకు మెరుగుపడతాయి.   

వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు పనుల్లో పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. దీంతో పాటు జీతాలు కూడా భారీగా పెరుగుతాయి. అంతేకాకుండా గతంలో కంటే ఎప్పుడు ఆర్థిక పరిస్థితులు అద్భుతంగా మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతోపాటు అనుకున్న పనులు వెంటవెంటనే చేయగలుగుతారు.   

Note: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్రం నిపుణుల సలహాలతో పాటు సూచనల నుంచి సేకరించింది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించదు.  

