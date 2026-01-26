Mercury Retrograde 2026 Effect On Zodiac: బుధుడు తిరోగమనంతో ఫిబ్రవరి 26వ తేది నుంచి కొన్ని రాశులవారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు అనేక సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా కలిసి రాబోతోంది.
Mercury Retrograde 2026 Effect On Zodiac News: బుధుడికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఇలాంటి గ్రహం సంచారం చేయడం వల్ల 12 రాశులు ప్రభావితమవుతాయి. ముఖ్యంగా బుధుడు ఫిబ్రవరి 26వ తేది నుంచి తిరోగమన స్థితిలోకి వెళ్తాడు. మార్చి 21వ తేది వరకు ఈ గ్రహ స్థితిలోనే కొనసాగుతాడు. దీని కారణంగా ఈ సమయం కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదమని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా 5 రాశులవారికి ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి.
బుధుడి తిరోగమనంతో వృషభ రాశివారికి మంచి సమయం ప్రారంభమవుతుంది. జీవితంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. పాత వ్యాపారాల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు కూడా పొందుతారు. దీంతో పాటు కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కూడా తెరుచుకుంటారు. అంతేకాకుండా సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు కూడా తొలగిపోతాయి.
మిథున రాశివారికి బుధుడి తిరోగమనం నుంచి అనుకూల ఫలితాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా చాలా కాలంగా నిలిపోయిన పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. అంతేకాకుండా కెరీర్ పరంగా కూడా అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. ఖర్చులు కూడా ఊహించని స్థాయిలో తగ్గుతూ వస్తాయి. ఆర్థిక సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి.
బుధుడి తిరోగమనంతో కన్య రాశివారికి జీవితంలో అనేక మార్పులు వస్తాయి. వీరికి తెలివితేటలు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా ఆందోళన నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఆర్థిక సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
తుల రాశివారికి జీవితంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరికి ఆలోచనాత్మక కూడా పెరుగుతుంది. చాలా కాలంగా నిలిపోయిన పనులు కూడా విజయాలు సాధిస్తారు. వీరు ఈ సమయంలో భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా పొందుతారు. అలాగే తీవ్ర ఆర్థిక సమస్యలు కూడా సులభంగా దూరమవుతాయి.
కుంభ రాశివారికి బుధుడి తిరోగమనంతో అనేక ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. కెరీర్ పరంగా ప్రణాళికల నుంచి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఐటీ, డేటా రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా బాగుంటుంది. డబ్బుల సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. దీంతో పాటు అనేక సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి.