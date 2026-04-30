English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
Mercury Transit: మేష రాశిలోకి బుధుడు.. వృషభం, కన్యా, మకర రాశుల వారు నష్టపోయే ఛాన్స్?

Mercury Transit Effect: బుధుడు ఈరోజు మీన రాశి నుంచి మేష రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడింది. ముఖ్యంగా ఆయా రాశుల వారికి ఆకస్మిక సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆర్థికంగా కూడా కాస్త నష్టపోవచ్చు. 

Mercury Transit Effect On Zodiac: గ్రహాలకు అధిపతిగా పేరున్న బుధుడు ఏప్రిల్ 30వ తేదీ గురువారం ఉదయం 6:38 గంటలకు మేషరాశిలోకి ప్రవేశించాడు. అయితే, మీన రాశి నుంచి నేరుగా మేషరాశిలోకి ప్రవేశించడం కొన్ని రాశుల వారికి అత్యంత శుభప్రదంగానే ఉండబోతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఇక ఈ సమయంలో శని సంబంధమున్న మీన రాశిలో నుంచి మేషరాశిలోకి ప్రవేశించింది. కాబట్టి కొన్ని రాశుల వారికి శని ప్రభావం కూడా పడబోతోంది. దీని కారణంగా ఆయరాశుల వారికి ప్రతికూల ఫలితాలు కూడా కలుగుతాయి. 
 
1 /6

శని ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశులు ఊహించని ప్రయోజనాలు కూడా పొందినప్పటికీ.. మరికొన్ని రాశుల వారికి నష్టాలు తప్పవని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆయా రాశుల వారికి ఈ సమయంలో ఊహించని మానసిక సమస్యలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి. ఈ బుధుడి సంచారంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా కూడా సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశాలున్నాయి.  

2 /6

బుధుడు మేష రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల వృషభ రాశి వారికి కొన్ని రకాల సమస్యలు తప్పవని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. జీవితంలో పెద్ద పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో తొందరపాటు ఉంటుంది.. దీనివల్ల వీరికి మానసిక సమస్యలు కూడా వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.అలాగే ఆర్థిక జీవితంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది ఎలాంటి తొందరపాటు కొనుగోలు చేయకపోవడం మంచిది..  

3 /6

బుధుడు కన్యా రాశి వారికి ఎనిమిదవ స్థానంలో ఉండబోతున్నాడు. దీనికి కారణంగా వీరికి ఆకస్మిక మార్పులు సంభవించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అకస్మాత్తుగా పనుల్లో మార్పులు సంభవించడం వల్ల ఎన్నో రకాల సమస్యలు రావచ్చు.. అలాగే కష్టమైన ప్రాజెక్టులు మీకు అధికారుల అప్పగించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.   

4 /6

కొత్త ఉద్యోగులకు ఈ సమయంలో తప్పకుండా అసౌకర్యాలు కలుగుతాయి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మానుకుంటే చాలా మంచిది మానసిక ఒత్తిడి కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది.

5 /6

బుధుడి సంచారం మకర రాశి వారికి నాలుగవ స్థానంలో జరిగింది. దీని కారణంగా కుటుంబంలో చిన్నచిన్న సమస్యలు తలత్తే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే తల్లి ఆరోగ్యం కాస్త క్షమించవచ్చు. రోజంతా ఈ సమయంలో అలసటగా అనిపించవచ్చు. అలాగే సవాలతో కూడిన ప్రాజెక్టు లభించే అవకాశాలున్నాయి. మొదట కష్టంగా అనిపించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.

6 /6

నోట్.....

