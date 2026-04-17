English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Mercury Transit 2026: మే నెలలో బుధ సంచారం.. ఈ 5 రాశుల వారికి లక్ష్మీ కటాక్షం.. ధన యోగంతో ఊహించని సంపద..

Mercury Transit In Aries May 2026: మే నెలలో మేషరాశిలోకి బుధుడు ప్రవేశించిన ప్రభావం అన్ని రాశుల వారిపై పడబోతోంది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా చాలా వరకు మేలు జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఎన్నో రకాల సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.

Mercury Transit In Aries May 2026 Telugu: జ్యోతిష శాస్త్రంలో గ్రహాలు కదలికలు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా బుధుడు లాంటి గ్రహాలు ప్రతినెల సంచారం చేస్తాయి కాబట్టి ఈ సమయంలో తప్పకుండా అన్ని రాశుల వారిపై ఎంతో ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడుతూ ఉంటుంది. ఇదిలా ఉంటే గ్రహ సంచారాలపరంగా మే నెల చాలా ప్రత్యేకం కాబోతోంది. ఎందుకంటే ఈ నెలలో అనేక ప్రధాన గ్రహాలు సంచారం చేస్తాయి. 
 
1 /7

ఏప్రిల్ చివరిలో మీన రాశిని వేడి మేషరాశిలోకి బుధుడు ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీని ప్రభావం మే నెల అంతా పలు రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని తెచ్చి పెట్టబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఆయారాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు వస్తాయి. ముఖ్యంగా గ్రహాలకు యువరాజుగా చెప్పుకునే.. బుధుడు సంచారం కారణంగా మూడు రాశుల వారు విపరీతమైన లాభాలు పొందుతారు.  

2 /7

ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో మిథున రాశి వారు బుధుడి సంచారం ప్రభావంతో అధికంగా లాభాలు పొందుతారు. ఈ సమయంలో ఊహించని ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. కొత్త పరిచయాల్లో వ్యాపారాలు కూడా అద్భుతంగా లాభాలను తెచ్చి పెడతాయి. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతులు కూడా లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.   

3 /7

మే నెల సింహ రాశి వారికి ఊహించని అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టబోతోంది. విద్యార్థులకు పోటీ పరీక్షల్లో అద్భుతమైన విజయాలు లభించబోతున్నాయి. పెండింగ్లో ఉన్న ప్రతి పని ఎంతో సులభంగా నెరవేరబోతోంది. అంతేకాకుండా పూర్వీకుల ఆస్తులు కూడా మీకు చెందుతాయి.

4 /7

ధనస్సు రాశి వారికి కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కూడా లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వృత్తిపరంగా కొత్త శిఖరాలను అధిరోహించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే సామాజికంగా గౌరవ మర్యాదలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అనుకోని ధన లాభాలు పొందడమే కాకుండా.. అద్భుతమైన కెరీర్ను సొంతం చేసుకుంటే.  

5 /7

బుధుడి సంచార ప్రభావంతో మకర రాశి వారికి కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఇంటి సభ్యుల మధ్య సమన్వయం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే వృత్తి తో పాటు వ్యక్తిగత జీవితాల మధ్య సమతుల్యత సాధించే అవకాశాలున్నాయి. దీంతోపాటు ఎన్నో రకాల సమస్యలు ఈ సమయంలో పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.  

6 /7

బుధుడు మీన రాశి నుంచే సంచారం చేయబోతున్నాడు.. కాబట్టి ఈ సొంత రాశి వారికి కూడా విపరీతమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారస్తులకు ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులకు అద్భుతమైన సపోర్టు లభించబోతోంది. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల లాభాలు కలుగుతాయి.  

7 /7

Mercury transit Mercury Transit Effect Mercury transit in aries Budha Gochar

Next Gallery

