/ఆగస్టు 9న బుధుడి దిశ మార్పు.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగులేనంత అదృష్టం!

Mercury Transit In August: ఆగస్టు 9వ తేదీ బుధుడు ఉత్తర దిశగా సంచారం చేయబోతున్నాడు. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి.
Mercury Transit In August: జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం.. బుధ గ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ గ్రహ సంచారానికి అత్యంత ప్రధాన్యత ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆగస్టు నెలలో బుధుడు తన దిశను మార్చుకుని.. ఉత్తర దిశగా సంచారం చేయబోతున్నాడు. ఆగస్టు 9వ తేదీ ఆదివారం రాత్రి 10:40 గంటలకు బుధుడి ఈ మార్పు జరగబోతోంది.
ఈ బుధుడి మార్పు వల్ల కొన్ని రాశుల వారి మాటతీరు మెరుగవడమే కాకుండా.. వ్యాపార సంబంధిత నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం గణనీయంగా పెరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ప్రధానంగా 4 రాశుల వారికి ఈ సమయం అత్యంత లాభదాయకంగా ఉంటుంది.. అయితే, ఈ సమయంలో అదృష్టాన్ని పొందే రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
బుధుడు ఉత్తర దిశగా ప్రయాణం చేయడం కారణంగా మిథున రాశివారికి ఈ సమయం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. వీరి వ్యక్తిగత జీవితంలో అద్భుతమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. అంతేకాకుండా వృత్తి జీవితంలో మంచి లాభాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగంలో పైఅధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుతాయి.
మేష రాశి వారికి బుధుడి దిశ మార్పు కారణంగా అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా కలుగుతాయి. వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి కొత్త ఒప్పందాలు (Deals) కుదిరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.. సమాజంలో మీ వ్యక్తిత్వం, మాటతీరు నలుగురినీ ఆకట్టుకుంటాయి. సుదూర ప్రయాణాలు చేసేవారికి మంచి లాభాలు కలుగుతాయి. మానసిక ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.. ముఖ్యంగా ఉద్యోగంలో అకస్మాత్తుగా వచ్చే ఆటంకాలు తొలగిపోయే అవకాశాలు కూడా సులభంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఆఫీస్ రాజకీయాలకు (Office Politics) దూరంగా ఉంటే అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. మీ మాటకారితనంతో ప్రత్యర్థులపై పైచేయి సాధిస్తారు.
కన్యా రాశి వారికి విజయాలు సంపాదించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగ రంగాల్లో ఎదురయ్యే పెద్ద సమస్యలకు కూడా చాలా సులువుగా పరిష్కారం కూడా లభిస్తుంది.. వీరు పడిన శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం కూడా లభిస్తుంది. ఆఫీసులో మీ పనితీరు మెరుగై ఉన్నతాధికారుల గుర్తింపు పొందుతారు.