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కర్కాటక రాశిలోకి బుధుడి సంచారం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఊహించని ప్రమోషన్లు, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ రెట్టింపు!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 21, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:39 AM IST

Mercury Transit In Cancer: కర్కాటక రాశిలోకి బుధుడి సంచారం కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలికంగా ఉన్న సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి. అలాగే ఆనందం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. 

Mercury Transit In Cancer Telugu: జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో బుధ గ్రహానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. తెలివితేటలు, తర్కంతో పాటు వ్యాపారం, కమ్యూనికేషన్, ఆర్థిక పురోగతికి బుధుడే కారకుడిగా భావిస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. ఆగస్టు 5న బుధ గ్రహం మిథున రాశి నుంచి చంద్రుని సొంత రాశి అయిన కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించబోతోంది. ఆ తర్వాత 18 రోజుల పాటు, అంటే ఆగస్టు 22 వరకు బుధుడు ఇదే రాశిలో సంచరిస్తాడు.
 

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బుధుడి సంచారం

కర్కాటకం భావోద్వేగానికి సంబంధించిన రాశిగా భావిస్తారు. ఈ సంచారం వల్ల ప్రజల ఆలోచనా విధానం, పనితీరుపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ 18 రోజుల పాటు 4 రాశుల వారి జీవితాల్లో ఊహించని సంతోషంతో పాటు ఆర్థిక లాభాలు, కెరీర్ పరంగా పురోగతి లభిస్తుంది.. అంతేకాకుండా అదృష్టం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది.   

Mercury Transit In Cancer2/6

మిథున రాశి (Gemini)

మిథున రాశికి అధిపతి బుధుడే కావడం కారణంగా ఈ సంచారం మిథున రాశి వారి ద్వితీయ స్థానంలో జరుగుతుంది. ఫలితంగా నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి అందుతుంది. అలాగే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ గణనీయంగా పెరుగుతుందని జ్యోతిష్యలు తెలుపుతున్నారు.. మార్కెటింగ్, సేల్స్‌తో పాటు మీడియా రంగాల్లో ఉన్నవారికి తమ కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాల వల్ల పెద్ద డీల్స్ కుదిరే అవకాశం ఉంది.   

Mercury Transit Effect3/6

కన్యా రాశి (Virgo)

కన్యా రాశికి కూడా అధిపతి బుధుడే కావడం వల్ల ఈ సంచారంతో వీరికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. బుధుడు వీరికి రాశికి 11వ ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. ఫలితంగా రాబడికి కొత్త మార్గాలు సుగమం అవుతాయి. పాత పెట్టుబడుల నుంచి ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్ లేదా జీతం పెరుగుదల ఉండే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారవేత్తలు పెద్ద ఒప్పందాలను ఖరారు చేసుకుంటారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.

Mercury Transit Zodiac4/6

తులా రాశి (Libra)

తులా రాశి వారికి బుధుడి సంచారం 10వ స్థానంలో జరుగుతుంది. ఇది ఉద్యోగ, వ్యాపారాలలో అత్యుత్తమ పురోగతిని అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆఫీసులో ఉన్నతాధికారుల నుంచి పూర్తి సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది. మీ పనితీరుకు తగిన ప్రశంసలు కూడా లభిస్తాయి.. కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఆగస్టు 5 నుంచి 22 వరకు ఇది సరైన సమయంగా భావించవచ్చు..  

Mercury Transit In Cancer5/6

మీన రాశి (Pisces)

మీన రాశి వారికి బుధుడు 5వ స్థానంలో ప్రవేశించబోతున్నాడు.. దీంతో పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు ఏకాగ్రత పెరిగి మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి.. షేర్ మార్కెట్ లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టేవారికి లాభాలు కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి.  

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గమనిక..

TAGS:
Budh Gochar
Mercury transit
Mercury Transit Effect
Mercury Transit Zodiac

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