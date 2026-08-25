/రాఖీ పౌర్ణమి వేళ బుధుడి అద్భుతం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఊహించని కనకవర్షం!

Mercury Transit In Magha Nakshatra: ఆగస్టు 29వ తేదీ వరకు బుధుడు కుజుడి మాఘ నక్షత్రంలోనే సంచార దశలో ఉంటాడు. కాబట్టి రాఖీ పౌర్ణమి వరకు కొన్ని రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.
Mercury Transit In Magha Nakshatra: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. బుధుడు తెలివితేటలు వాక్యాతోర్యం వ్యాపారం, ధనానికి అధిపతిగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు. దీనివల్ల బుధుడు రాశి లేదా నక్షత్రం మారడం వల్ల కలిగే ప్రభావం అన్ని రాశుల వారిపై పడుతుంది. ఇదిలా ఉంటే ఆగస్టు 22న బుధుడు కేతు నక్షత్రంగా పరిగణించే మాఘ నక్షత్రంలోకి సంచారం చేసింది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం బుధుడు ఆగస్టు 29 వరకు ఏదైనా నక్షత్రంలో కొనసాగుతూ ఉంటాడు.
బుధుడు మాఘ నక్షత్రం ఉన్న సమయంలోనే రాఖీ పౌర్ణమి కూడా వస్తోంది. దీని కారణంగా ఈ రాఖీ పౌర్ణమి సమయంలో కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో వెలుగు నిండిపోతుంది. ముఖ్యంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ముందుకెళ్లడమే కాకుండా.. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా నెరవేరి.. బోలెడు ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అయితే, ఈ సమయంలో ఏ రాశుల వారికి ఎక్కువ లాభాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి..
మాఘ నక్షత్రంలో బుధుడు ఉండడం వల్ల ఈ రాఖీ పౌర్ణమి సమయంలో మేష రాశి వారికి తెలివితేటలతో పాటు నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా అనుకోని లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా సృజనాత్మకత కూడా పెరిగి నిమజ్జనం ఆయన పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అంతేకాకుండా వీరికి ఈ సమయంలో ప్రశంసలు కూడా లభిస్తాయి..
బుధుడు నక్షత్ర సంచారం కారణాలు మిథున రాశి వారికి కూడా అనేక రకాలు మార్పులు వస్తాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ధైర్యం ఊహించని స్థాయిలో పెరగడమే కాకుండా ఆత్మవిశ్వాసం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. అలాగే ఏ పనులు ప్రారంభించిన గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరిన్ని లాభాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా అభిప్రాయాలను స్పష్టంగా వ్యక్తం చేసి మంచి పేరును సంపాదించుకుంటారు. ముఖ్యంగా కమ్యూనికేషన్తో పాటు మార్కెటింగ్ సేల్స్ రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు ఎక్కువ లాభాలు కలుగుతాయి.
తులారాశి వారికి కూడా ఈ సమయం ఆర్థికంగా చాలా రకాల లాభాలను అందిస్తుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు లభించడమే కాకుండా గతంలో నిలిచిపోయిన డబ్బులు కూడా తిరిగి పొందుతారు. ముఖ్యంగా ఎలాంటి పనులు చేసిన మంచి లాభాలు సొంతం చేసుకుంటారు.. వ్యాపారస్తులకు ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త ప్రణాళికలు చేపట్టడం వల్ల బోలెడు లాభాలు సొంతం చేసుకుంటారు..
బుధ గ్రహం ప్రభావంతో ధనస్సు రాశి వారికి కూడా చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ముందుకెళ్లే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా కొన్ని ముఖ్యమైన పనుల్లో కూడా మంచి అవకాశాలు సొంతం చేసుకుంటారు. విద్య రచన పరిశోధనా రంగాల్లో నిమగ్నమై ఉన్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. కొత్త విషయాలు నెరవేర్చుకోవడానికి అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. జీవితంలో పురోగతి కూడా లభించి విశేషమైన ప్రయోజనాలు సొంతం చేసుకుంటారు..
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