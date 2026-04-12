Budha Gochar 2026: మీన రాశిలోకి బుధుడు.. ఏప్రిల్ 12 నుంచి ఈ 2 రాశుల వారికి అదృష్టయోగం!

Mercury Transit In Pisces 2026: ఏప్రిల్ 12వ తేదీ నుంచి బుధుడి ప్రభావం  ద్వాదశ రాశుల వారిపై పడబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. అలాగే ఆర్థికంగా అద్భుతంగా కలిసి రాబోతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి.

Mercury Transit In Pisces 2026 Telugu News: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల గమనం మానవ జీవితంపై లోతైన ప్రభావం చూపుతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పూర్తి వ్యాపారం వాక్కుకు కారకుడైన బుధ గ్రహం తన స్థానాన్ని మార్చుకున్నప్పుడు కొన్ని రాశుల వారికి విపరీతమైన యోగాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఏప్రిల్ 11వ తేదీన బుధుడు కుంభరాశి నుంచి మీన రాశిలోకి ప్రవేశించిన సందర్భంగా కొన్ని రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడింది. 
ఈ ఖగోళ సంఘటనతో ద్వాదశరాశి వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా బుధుడి సంచార ప్రభావంతో ఏప్రిల్ 12వ తేదీ నుంచి రెండు రాశుల వారు ఆర్థికంగా భారీ లాభాలు పొందుతారు. అలాగే మీరు జీవితంలో అద్భుతమైన పురోగతి సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.. ముఖ్యంగా కెరీర్లో అనుకున్న స్థానానికి ఎదిగే అద్భుతమైన అదృష్టాన్ని సంపాదిస్తారు.  

బుధుడు మీన రాశిలోకి సంచరించిన సందర్భంగా ఈ సొంత రాశి వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరి ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్స్ లభించడమే కాకుండా భారీ స్థాయిలో జీతాలు కూడా పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగానే చేయగలుగుతారు.   

మీన రాశి వారికి వ్యాపార రంగాల్లో బుధుడి ప్రభావంతో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో రాబడులను కూడా సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. అలాగే కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా భారీ మొత్తంలో పొందగలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతోపాటు అనుకున్న రంగాల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు.  

కుంభరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా మారబోతోంది. ఆకస్మిక ధన లాభాలు కలిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా కుటుంబంలో సుఖశాంతులు కూడా రెట్టింపు అవుతాయి. మాటతీరుతో ఇతరులను ఎంతగానో ఆకట్టుకొని కొన్ని పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే సూచనలు మెండుగా ఉన్నాయి.   

కుంభరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు బుధుడి ప్రభావంతో వృత్తిపరంగా చాలావరకు కలిసి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా స్థిరాస్తులకు సంబంధించిన వివాదాల నుంచి కూడా పరిష్కారం లభిస్తుంది. ఎప్పటినుంచో తీవ్ర సమస్యలతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన పరిష్కారం ఉండబోతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఆర్థికంగా స్థిరపడే అవకాశాలు కూడా ఉండడం విశేషం..  

