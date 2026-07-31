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ఆగస్టు 8న బుధుడి నక్షత్ర మార్పు.. ఈ 5 రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్.. డబ్బుకి కొదవే ఉండదు!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 31, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:51 AM IST

Mercury Transit Effect On Zodiac: ఆగస్టు 8వ తేదిన  పుష్య నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయడం వల్ల ఈ కింది రాశులవారికి అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయ. ఆర్థికంగా కూడా ఎంతో మేలు జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయం గోల్డెన్‌ పీరియడ్‌గా కూడా మారుతుంది.

Mercury Transit Effect On Zodiac: మానవ జీవితంలో కష్టాలు, కన్నీళ్లు ఎంత సహజమో.. కాలం మారినప్పుడు అదృష్టం వరించి వెలుగులు నిండడం కూడా అంతే నిజం.. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన గ్రహాల సంచారం కీలకమైనదిగా భావిస్తారు. బుద్ధి, వ్యాపారంతో పాటు తార్కిక శక్తికి కారకుడైన బుధ గ్రహం ఆగస్టు 8 పునర్వసు నక్షత్రం నుంచి పుష్య నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయబోతోంది.

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నక్షత్ర మార్పు..

ఈ సంచారం కేవలం ఒక మార్పు మాత్రమే కాదని కొంతమంది జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.. ఏళ్ల తరబడి కష్టపడుతూ.. సరైన గుర్తింపు లేక నలిగిపోతున్న ఎంతో మంది జీవితాల్లో అద్భుతమైన అదృష్టాన్ని తెచ్చి పెడుతుంది. ముఖ్యంగా ఐదు రాశుల వారికి ఈ నక్షత్ర మార్పు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి, వ్యాపారంలో ఊహించని లాభాలు, ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది.

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మిథున రాశి (Gemini)

సమాజంలో మీ వ్యక్తిత్వానికి, మాట తీరుకు విశేష గౌరవం కూడా లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుతున్నారు. ముఖ్యంగా మీడియా, మార్కెటింగ్, రచన రంగాల్లో ఉన్నవారికి అద్భుతమైన కాలంగా భావించవచ్చు. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుని.. ఆర్థిక స్థితి బలోపేతం అవుతుంది.

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కన్యా రాశి (Virgo)

బుధుడి సంచారంతో కన్యా రాశివారికి ఈ సమయం గోల్డెన్‌ పీరియడ్‌గా మారుతుంది. అంతేకాకుండా తేతికి అందాల్సిన మొండి బాకీలు కూడా సులభంగా వసూలువుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కొత్త ప్రాజెక్టులు కూడా చేతికి అందుతాయి. దీంతో పాటు వీరికి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ప్రశంసలు కూడా లభిస్తాయి.  

Mercury Effect4/7

వృషభ రాశి (Taurus)

పుష్య నక్షత్రంలోకి బుధుడు వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల వీరికి పనులు సులభంగా వేగవంతమవుతాయి. అంతేకాకుండా కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కూడా లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్స్‌ కూడా లభించే ఛాన్స్‌లు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కొత్త ఆస్తిని కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరిగి ఆర్థికంగా అద్భుతంగా ముందుకు సాగుతారు..  

Mercury Transit Telugu5/7

కర్కాటక రాశి (Cancer)

ఉద్యోగార్థులకు కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలపుతున్నాయి.. ఇప్పటికే ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికి వేతనాలు పెరిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారంలో పెట్టుబడులు కూడా భారీ మొత్తంలో లభిస్తాయి. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కే అవకాశాలు కలుగుతాయి.  

Mercury Transit August 86/7

వృశ్చిక రాశి (Scorpio)

కుటుంబంలో ఎన్నాళ్ల నుంచో వేధిస్తున్న మనస్పర్థలు కూడా సులభంగా తొలగిపోతాయి. అంతేకాకుండా శాంతి సౌఖ్యాలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి.. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లతో పాటు వేతనాల పెంపు కూడా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.. వ్యాపారాన్ని విస్తరించాలనుకునే వారికి ఇది సరైన సమయంగా భావించవచ్చు..  

Mercury Pushya Nakshatra 20267/7

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TAGS:
Mercury transit
Mercury Effect
Astrology News
Mercury Transit Zodiac
Mercury Transit Telugu

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