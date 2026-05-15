/Mercury Transit 2026: రోహిణి నక్షత్రంలో బుధుడు.. ఆ రాశుల వారికి కుబేర యోగం పట్టబోతోంది!

Mercury Transit In Rohini Nakshatra 2026: రోహిణి నక్షత్రంలోకి బుధుడు ప్రవేశించడం మే 19వ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన అవకాశాలు అందించబోతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. అనుకుంటున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు..
ఆకాశంలోని 27 నక్షత్రాల్లో రోహిణి నక్షత్రం నాలుగవదిగా భావిస్తారు. అలాగే జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం చంద్రుడు వృషభ రాశిలో 10 డిగ్రీల నుంచి 23 డిగ్రీల 20 నిమిషాల మధ్య ఉన్నప్పుడు ఈ రోహిణి నక్షత్రం ఏర్పడుతుంది. ఇది ఆకాశంలో ఎద్దుల బండి ఆకారంలో ఐదు నక్షత్రాల సమూహంలో కనిపిస్తుంది. ఈ నక్షత్రానికి చంద్రుడు అధిపతిగా భావిస్తారు. అంతేకాకుండా దీన్ని సృష్టికర్త బ్రహ్మగా చెప్పుకుంటారు.. అయితే, బుధుడు మే 25వ తేదీ వరకు కూడా రోహిణి నక్షత్రంలోనే కొనసాగుతాడు. అప్పటివరకు ఆయా రాశుల వారికి దిమ్మతిరిగే లాభాలు కలుగుతూ ఉంటాయి.
ఈ రాశికి బుధుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటాడు. రోహిణి నక్షత్రం లోకి బుధుడు ప్రవేశించడంతో నిలిచిపోయిన ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన పనులు ఈ సమయంలో తప్పకుండా ఊబందుకుంటాయి. ఏ రంగాల్లో నైనా పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు మంచి లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా మాట్లాడే క్రమంలో ఇతరులు ఆకర్షితులవుతారు.
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు బుధుడు రోహిణి నక్షత్రం లోకి ప్రవేశించడం కారణంగా వీరికి అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు మంచి పదోన్నతులు లభించడమే కాకుండా జీతాల పెరుగుదలకు కూడా కనిపిస్తుంది. అలాగే ఈ సమయంలో ఊహించని శుభవార్తలు కూడా వింటారు. వ్యాపారాలు చేస్తున్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో కొత్త కాంట్రాక్టులు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కూడా తెరుచుకుంటాయి. అంతేకాకుండా పాత అప్పుల నుంచి విముక్తి కూడా లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబ జీవితంలో చాలా సంతోషంగా కూడా ఉండగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో పిల్లలతో ఎంతో ఆనందంగా గడిపే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వీరు ఈ సమయంలో తప్పకుండా కొత్త వాహనాలు కూడా కొనుగోలు చేస్తారు..
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన సువర్ణ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా పెద్ద పెద్ద ఒప్పందా ఎంతో సులభంగా ఖరారు అవుతాయి. అలాగే మార్కెటింగ్ రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ప్రతిభకు తగ్గ గుర్తింపు కూడా లభించి జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలను చేరుతారు. వైవాహిక జీవితం మరింత ఆనందంగా మారే అవకాశాలున్నాయి..
గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం అంచనా వేసి రాసింది మాత్రమే.. అలాగే జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు అందించిన ఆధారాలను తీసుకొని రాసాము.. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించదు.