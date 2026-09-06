Mercury Transit Effect: సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ బుధుడు కన్యారాశిలోకి సంచారం చేయబోతున్నాడు. ఈ సంచారం సోమవారం జరగబోతోంది.. కాబట్టి కొన్ని రాశుల వారిపై ఆరోజు నుంచే ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా ధన లాభాలు సొంతం చేసుకోబోతున్నారు.. అలాగే కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి..
Mercury Transit Effect On Zodiac: బుధ గ్రహాన్ని మేధస్సుతోపాటు వాక్చాతుర్యం, వ్యాపారం, వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలకు అధిపతిగా సూచిస్తారు. ఇదిలా ఉంటే బుధుడు సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన కన్యారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అయితే, సెప్టెంబర్ 26వ తేదీ వరకు అక్కడే సంచార దశలో కొనసాగడం విశేషం. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం బుధుడు సంచారం చేయడం కారణంగా మొత్తం నాలుగు రాశుల వారిపై ప్రభావం పడుతుంది.
సెప్టెంబర్ 26వ తేదీ వరకు బుధుడి ప్రభావంతో నాలుగు రాశుల వారికి వృత్తిపరంగా పురోగతి లభించబోతోంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా బోలేడు లాభాలు చేకూరుతాయి. ఈ సమయంలో కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కూడా తెరుచుకుంటాయి.. అలాగే అనుకున్న పనుల్లో దిమ్మతిరిగే విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అయితే ఈ సమయంలో ఏ రాశుల వారికి ఎక్కువగా మేలు జరుగుతుందో తెలుసుకోండి..
మేష రాశి వారికి బుధ గ్రహ సంచార ప్రభావం వల్ల విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. జీవితంలో సానుకూలమైన మార్పులు రావడం మొదలవుతాయి. కొత్త ఆదాయ వనరులు లభించి విశేషమైన ప్రయోజనాలు చేకూరే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారాలు చేసే వారికి ఈ సమయం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక స్థితిగతులు కూడా మెరుగుపడతాయి. వీరికి ఈ సమయంలో బిగ్ జాక్పాట్ లభించే ఛాన్స్ ఉంది.
కన్య రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు బుధుడి సంచార ప్రభావంతో రేపటి నుంచి ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది.. మీరు తప్పకుండా అద్భుతమైన శుభవార్తలు వింటారు.. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు లభించి.. పదోన్నతులను కూడా సొంతం చేసుకుంటారు. అంతేకాకుండా వ్యాపార రంగంలో ఉన్న వ్యక్తులకు కొత్త అవకాశాలు కూడా లభించబోతున్నాయి..
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయం అద్భుతమైన అవకాశాల అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా జీవితంలో సుఖసంతోషాలతో పాటు అద్భుతమైన ఆనందం లభించబోతోంది. కొత్త ఇండ్లతో పాటు భూములు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వ్యక్తులకు ఈ సమయం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు కూడా రూపొందికుంట. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. కుటుంబంలో సానుకూలమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి.
కుంభరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో అదృష్టం కలిసి రాబోతోంది. పనుల్లో ఉన్న ఆటంకాలు కూడా సులభంగా తొలగిపోబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా కొత్త ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుని విజయాలు సాధించబోతున్నారు. అలాగే భవిష్యత్తులో లో పెట్టుబడిలా ప్రణాళికలు కూడా ఈ సమయంలో ఊపందుకోబోతున్నాయి. అనుకున్న పనుల్లో తప్పకుండా విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి..