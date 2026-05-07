Mercury Transit 2026: మే 17 నుంచి ఈ 3 రాశుల వారికి కాసుల వర్షం.. బుధుడి సంచారంతో అదృష్టం మీ తలుపు తట్టబోతోంది!

Mercury Transit Into Bharani Nakshatra 2026: మే 17వ తేదీన బుధుడు భరణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ఈ క్రింది రాశుల వారికి ఆర్థికంగా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. కోరుకున్న కోరికలు కూడా ఎంతో సులభంగా నెరవేరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలనుంచి విముక్తి లభిస్తుంది..
Mercury Transit Into Bharani Nakshatra: వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. తరచుగా సంచారం చేసే గ్రహాల్లో బుధ గ్రహం ఒకటి. ఇది ప్రతి నెల ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశికి తప్పకుండా ఏదో ఒక సమయంలో సంచారం చేస్తూనే ఉంటుంది. అయితే బుధుడు మే 17న భరణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించాడు. భరణి నక్షత్రాన్ని శుక్రుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు. అలాంటి నక్షత్రంలోకి బుధుడు ప్రవేశించడం విశేషం.. అయితే ఈ సమయం లో ఇప్పటికే శుక్రుడు ఉండడంవల్ల బుధుడి కలయిక కూడా జరిగింది.
భరణి నక్షత్రంలో బుధ, శుక్ర గ్రహాలకు కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయంలో తెలివితేటలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అంతేకాకుండా వృత్తి పరమైన జీవితంలో పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా కొత్త ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. ఆర్థికంగా కలిసి రావడంతో మానసిక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.
భరణి నక్షత్రంలోకి బుధుడు ప్రవేశించడం వల్ల మిధున రాశి వారికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా సంభాషణ నాయకుడిని కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అద్భుతమైన తెలివితేటలతో జీవితాన్ని ముందుకు సాగిస్తూ ఉంటారు. కొత్త వ్యాపారాలు చేయాలనుకునే వారికి ఈ సమయం కలిసి వచ్చి ఒప్పందాలలో కీలకమైన అంశాలు ఖరారు. అంతేకాకుండా గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడిలో నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బును పొందుతారు..
బుధుడి సంచార ప్రభావంతో కన్యా రాశి వారికి ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు చేకూరుతాయి. అంతేకాకుండా పనుల్లో కష్టానికి గుర్తింపు కూడా లభిస్తుంది. ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు కూడా విపరీతంగా ఉన్నాయి. వ్యాపారవేత్తలకు ఈ సమయం కొత్త అవకాశాలను కూడా అందిస్తుంది. పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల భవిష్యత్తులో భారీ లాభాలు పొందుతారు.
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా చేస్తున్న పనులు కూడా చాలా వరకు పరిష్కారం అవుతాయి. అలాగే శుక్రుడి ప్రభావంతో సౌకర్యాలతో పాటు విలాసవంతం కూడా పెరగవచ్చు. దీంతోపాటు గతంలో పోగొట్టుకున్న డబ్బులు కూడా తిరిగి పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే ఎన్నో రకాల దీర్ఘకాలిక సమస్యలు తొలగిపోతాయి.
ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కొత్త ఒప్పందాల ద్వారా భారీ మొత్తంలో లాభాలు రావడం కూడా ప్రారంభమౌతాయి. అంతేకా కుండా లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభించి సంపాదన కూడా ఉన్నట్టుంది విపరీతంగా పెరుగుతుంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులకు సమస్యలు కూడా పరిష్కారం అవుతాయి. సామాన్యులకు కూడా ఈ సమయంలో అద్భుతమైన అదృష్టం లభిస్తుంది..
