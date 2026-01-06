Mercury Transit Effect On Zodiac: పూర్వాషాఢ నక్షత్రంలోకి బుధుడు సంచారం చేయబోతోంది. మరో 24 గంటల్లో ఈ ప్రక్రియ జరుగుతుంది. అయితే, దీనికి కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది.
Mercury Transit Effect On Zodiac 2026: అన్ని గ్రహాలకు రాకుమారుడు ఏ గ్రహం అంటే అందరికీ గుర్తుకొచ్చేది బుధుడు.. ఈ గ్రహ సంచారంతో శుభ, అశుభ ప్రభావంతో పాటు ఫలితాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా బుధుడు చేసే నక్షత్ర సంచారంతో కొన్ని రాశులవారికి చాలా మేలు కూడా జరుగుతుంది. అయితే, ఇది కేవలం కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రమే జరుగుతుంది. ఇదిలా ఉంటే రాబోయే 24 గంటల్లో బుధుడు తన నక్షత్ర సంచారం చేస్తాడు. దీంతో ఈ ప్రభావం మరింత పెరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
బుధుడు జనవరి 7న మూల నక్షత్రం నుంచి పూర్వాషాఢ నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయబోతోంది. అయితే, ఇది రాత్రి 12 గంటల సమయంలో జరుగుతుంది. అయితే, దీని ప్రభావం నెమ్మదిగా అన్ని రాశులవారిపై కొనసాగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. బుధుడు శుక్ర నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయడం వల్ల ఏయే రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
శుక్రుడి నక్షత్రంలోకి బుధుడు ప్రవేశించడం వల్ల ధనుస్సు రాశివారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వీరికి అన్ని రకాల పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి. అంతేకాకుండా వ్యాపారాలు చేసేవారికి చాలా లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది. దీంతో పాటు వీరికి కీర్త,ప్రతిష్టలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఆరోగ్యంగా ఉండడం చాలా మంచిది..
బుధుడి నక్షత్ర సంచారం వల్ల మేష రాశివారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. వీరికి ఈ సమయంలో సానుకూలమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. అంతేకాకుండా వృత్తిపరమైన జీవితంలో అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే ప్రమోషన్స్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వ్యక్తులకు ఇది అద్భుతమైన అవకాశం.. అంతేకాకుండా పూర్తిగా ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో అద్భుతమైన సమయం గడుపుతారు.
మీన రాశివారికి బుధుడి నక్షత్ర సంచారంతో ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా చట్టపరమైన విషయాల్లో వస్తున్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా పరిష్కారమవుతాయి. అంతేకాకుండా విద్యార్థులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే ఆర్థికంగా కొంత మేలు జరుగుతుంది.
బుధుడి ప్రభావంతో మీన రాశివారికి ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వీరికి ప్రేమ జీవితం చాలా బాగుటుంది. దీంతో పాటు దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. వీరు ఆరోగ్యం పట్ల పలు రకాల జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా చిన్న చిన్న పనులు చేయడం వల్ల మంచి లాభాలు పొందుతారు. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది.