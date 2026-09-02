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కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరే సమయం.. బుధుడి అనుగ్రహంతో ఈ రాశులకు అదృష్టం!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 02, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:08 AM IST

Mercury Transit On September 7: సెప్టెంబర్ 7న బుధుడు రాశి సంచారం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయంలో బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష శాస్త్ర నిపుణులు బ్రహ్మశ్రీ నరసింహమూర్తి తెలుపుతున్నారు.  ముఖ్యంగా కోరుకున్న కోరికను నెరవేరడమే కాకుండా అనేక రకాల ప్రయోజనాలు చేకూరే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఆయన అంటున్నారు.. అయితే, ఈ సమయంలో ఏ రాశుల వారికి ఎక్కువగా మేలు జరుగుతుందో తెలుసుకోండి..

Mercury Transit On September 7: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధ గ్రహాన్ని మేధస్సుతో పాటు వాక్చాతుర్యం వ్యాపారం ఆర్థిక వ్యవస్థకు అధిపతిగా సూచిస్తూ ఉంటారు. ఇదిలా ఉంటే సెప్టెంబర్ నెలలో అనేక గ్రహాలు నక్షత్ర సంచారం చేయబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా సెప్టెంబర్ 7న బుధుడు తన సొంత సొంత రాశిగా భావించే కన్య రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. బుధుడు లగ్నంలోకి ప్రవేశించడం చాలా శుభప్రదమని జ్యోతిష్య శాస్త్రం నిపుణులు బ్రహ్మశ్రీ నరసింహమూర్తి తెలిపారు. 
 

Mercury Transit On September 71/6

పంచ మహాపురుష రాజయోగం

అలాగే బ్రహ్మశ్రీ నరసింహమూర్తి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ సమయంలో ఎంతో శక్తివంతమైన భద్ర రాజయోగం కూడా ఏర్పడుతుందని.. దీని ప్రభావం మొత్తం అన్ని రాశుల వారిపై పడుతుందని ఆయన అంటున్నారు.. అలాగే ఈ యోగాన్ని పంచ మహాపురుష రాజయోగాల్లో శక్తివంతమైంది గా భావిస్తారని ఆయన తెలుపుతున్నారు. అయితే బుధుడి ప్రభావంతో ఏర్పడిన ఈ రాజయోగం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఎక్కువగా మేలు జరగబోతోంది..  

Bhadra Raj Yoga2/6

మిథున రాశి 

ఈ మిథున రాశికి అధిపతి బుధుడు కావడం కారణంగా.. ఈ సంచార ప్రభావంతో వీరికి ఊహించని సంతోషంతో పాటు సంపద లభిస్తుందని బ్రహ్మశ్రీ నరసింహమూర్తి తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా పనుల్లో తెలివితేటలు విపరీతంగా పెరిగిపోయి.. అనేక రకాల విజయాలు సాధించగలుగుతారని ఆయన అంటున్నారు. అలాగే ఆర్థికంగా బోలెడు లాభాలు చేకూరి మంచి మంచి ప్రయోజనాలు సొంతం చేసుకుంటారు..  

Zodiac Signs Lucky Mercury Transit3/6

సింహరాశి 

బుధ గ్రహ సంచారం కారణంగా సింహ రాశి వారికి వాక్చాతుర్యత కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది.. వీరికి ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కలగడమే కాకుండా.. నిలిచిపోయిన డబ్బులు కూడా తిరిగి పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ విపరీతంగా పెరిగి పెట్టుబడిలో నుంచి గణనీయమైన లాభాలు వస్తాయి. అలాగే మార్కెటింగ్ తో పాటు మీడియా రంగాల్లో ఉన్నవారికి ప్రత్యేకమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.  

Astrology Predictions September 20264/6

కన్యా రాశి 

బుధుడి ప్రభావంతో కన్యా రాశి వారికి కూడా విశేషమైన ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయం లో ఏర్పడిన భద్ర రాజయోగం ప్రభావంతో అత్యంత శుభ ఫలితాలు పొందగలుగుతారు. దీంతోపాటు కార్యాలయాల్లో గొప్ప విజయాలు సాధించగలుగుతారని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు బ్రహ్మశ్రీ నరసింహమూర్తి తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి సమాజంలో విశేషమైన గౌరవం లభించబోతోంది. అలాగే వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు చేకూరుతాయి..  

Horoscope September 20265/6

ధనస్సు రాశి 

ధనస్సు రాశి వారికి బుధుడు పదవ స్థానంలోకి సంచారం చేయడం కారణంగా.. వృత్తి పనుల్లో విపరీతమైన అభివృద్ధి లభించబోతుందని బ్రహ్మశ్రీ నరసింహమూర్తి తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి కొత్త కొత్త ఆఫర్లు లభించడమే కాకుండా.. భారీ ప్రయోజనాలు చేకూరే అవకాశాలున్నాయి. ఉన్నతాధికారుల నుంచి ముఖ్యంగా కొన్ని రకాల ప్రాజెక్టు నుంచి భారీ మొత్తంలో ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారు. అలాగే సకాలంలో నిర్ణయాలు చాలా వరకు ఫలించబోతున్నాయి.  

Horoscope September6/6

నోట్..

TAGS:
Mercury transit
Astrology
Mercury Transit Effect
Bhadra Raj Yog 2026
Mercury Transit September 7

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